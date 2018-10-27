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(ÖZEL) TEM'de tır bariyerlere çarptı

TEM otoyolu Kınalı kavşağında kontrolden çıkan bir tır bariyerlere çarptı.

Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.


Kaza,öğle saatlerinde TEM otoyolu Kınalı mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. Gökhan Adıyaman idaresindeki 41 UH 361 plakalı tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücü Adıyaman, çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen Silivri itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu kurtardı. Ambulansa bindirilen sürücü, Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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