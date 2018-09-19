İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) TEM'de trafiği kilitleyen kaza:4 yaralı

Büyükçekmece TEM Otoyolu Ankara istikametinde bir tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada trafik durma noktasına gelirken, 1’i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Büyükçekmece TEM Otoyolu Ankara istikametinde bir tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada trafik durma noktasına gelirken, 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.


Kaza, Ahmediye mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 27 V 4202 plakalı tır, 34 NS 9777 plakalı hafif ticari aracı fark edemeyerek kaza yaptı. Hafif ticari araç tırın kendisini sıkıştırması ile içinde bulunan 4 kişi ile birlikte refüj demirlerine çarpmaya başladı. Bir süre refüje çarparak ilerleyen tır ve araç refüjleri aşarak bariyerlerin arasında kaldı. Olayı gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 1'i ağır 4 yaralıyı ambulans ile hastaneye sevk etti. Bu sırada yolda trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.


Kaza yapan hafif ticari aracın içindeki vatandaşların akrabası bir kişi işe yaşananları anlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.