(Özel) TEM'de trafiği kilitleyen kaza:4 yaralı

Büyükçekmece TEM Otoyolu Ankara istikametinde bir tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada trafik durma noktasına gelirken, 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ahmediye mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 27 V 4202 plakalı tır, 34 NS 9777 plakalı hafif ticari aracı fark edemeyerek kaza yaptı. Hafif ticari araç tırın kendisini sıkıştırması ile içinde bulunan 4 kişi ile birlikte refüj demirlerine çarpmaya başladı. Bir süre refüje çarparak ilerleyen tır ve araç refüjleri aşarak bariyerlerin arasında kaldı. Olayı gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 1'i ağır 4 yaralıyı ambulans ile hastaneye sevk etti. Bu sırada yolda trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaza yapan hafif ticari aracın içindeki vatandaşların akrabası bir kişi işe yaşananları anlattı.