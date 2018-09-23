(Özel) THY'de uçaklara kadın eli değdi

Türk Hava Yolları Teknik AŞ'de uçakların bakım ve onarımında sorumlu 142 kadın teknisyen görev yapıyor. Kadın teknisyenler çantasında makyaj malzemesi yerine tornavida taşıyor.

Türk Hava Yolları (THY) uçakları dışında, yerli ve yabancı birçok havayolu şirketine de hizmet veren Türk Hava Yolları Teknik AŞ'de uçakların bakım ve onarımında çok sayıda kadın teknisyen de görev alıyor. Yıllar önce sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen kadın teknisyenlerin sayısı hızla artarak 142'ye ulaştı. Kadınların havacılığa ilgisi artarken, bu durum THY, yetkililerini de memnun ediyor.

“Havacılık sektörü gelişmekte olduğu için bu mesleği seçtim”

Uçak teknisyenliğinin fiziksel kuvvete dayalı bir iş olduğu için bazen zorlandığını söyleyen uçak teknisyeni Sümeyra Çevik “Üniversite sınavına hazırlanırken bu bölümü duydum. Daha sonra araştırdım ve bu bölüme yatkın olduğuma karar verdim. Yapabileceğime inandım. Havacılık sektörü giderek gelişmekte olduğu için iş imkanı yönünden de iyi olabileceğini düşündüm. O nedenle bu mesleği tercih ettim. Her meslekte olduğu gibi bazı zorlukları var. Özellikle işimiz fiziksel kuvvete dayalı olduğu için bazen zorlanıyorum ama bu bir ekip işi olduğundan dolayı yardım istiyorum ve üstesinden gelebiliyorum” şeklinde konuştu.

“Dışarıda bazı insanlar mesleğimi havalı buluyor, bazıları nasıl yapıyorsun diyor”

Uçak teknisyeni olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Elif Osmanoğlu ise “Bu işe başlayalı henüz iki ay oldu bu işi yaptığım için çok mutluyum. Atölyede çalışırken kadın ve erkek teknisyen ayrımı yapmıyoruz. O nedenle burada herhangi bir ayrışma gibi bir durum olmuyor. Dışarıdaki insanlar duyduklarında bazıları mesleğimizi havalı buluyor ama bazıları da ‘bir kadın olarak bu işi nasıl yapıyorsun' gibi şeyler soruyorlar” dedi.

“Kardeşlerimin oyuncak arabalarını açtım”

Bir şeyler tamir etmeyi sevdiğini söyleyen bir başka teknisyen Zeynep Altın ise “Bir şeyleri tamir etmeyi ve onlarla uğraşmayı seviyorum. Açıkçası küçük yaşlarda da böyle şeylere merakım vardı. Kardeşimin oyuncak arabalarını açmışlığım çok oldu. Şuan da mesleğimi severek yapıyorum” ifadelerini kullandı.

“Gün geçtikçe sayımız artıyor”

Teknisyenliğin toplumda erkek odaklı bir iş olarak bilindiğini söyleyen Ayça Daşçı, “Havacılık günümüzde gelişen bir sektör ve ben de bu sektörde olmak istedim. Yaklaşık 7 aydan beri buradayım ve bölümümü seviyorum. Teknisyenlik toplumumuzda erkek odaklı olduğu için çevremdeki insanlar önce şaşırıyorlar; ‘Nasıl yani uçak mı tamir ediyorsunuz?' gibi sorular soruyorlar. Biz bu algıyı yıkmak için buradayız. Yıkabileceğimizi düşünüyorum. Gün geçtikçe sayımız da artıyor. Bu bizim de yapabileceğimiz bir meslek o nedenle bu bölümü tercih ettim” şeklinde konuştu.

“Çantamda makyaj malzemesi yerine tornavida taşırım”

Evde bir şey bozulduğu zaman erkek kardeşlerinin yerine babasının tamir etmesi için kendisine söylediğini anlatan Emine Sezer ise, “İlkokul hayalim havacılıktı. Makyaj yaparım ama kadınlarda olduğu gibi çantamda makyaj aletleri taşımam. Daha çok tornavida takımlarım vardır onları taşırım. 5 tane de erkek kardeşim var ama ben onlardan daha çok aletlerle uğraşırım. Evde bir şeyler bozulduğunda babam bana söyler. Zaten evde ayrıca bir takım çantam da vardır. Çevremdeki çoğu kişi havacılık sektörünü bilmediği için hayalperest olduğumu düşündü ama şimdi özellikle bayanlar olmak üzere havacılığa yönelmeye başladı” dedi.