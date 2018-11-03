(Özel) Ticari taksi, çarptığı bariyerlerde askıda kaldı

Küçükçekmece'de içerisinde yolcu bulunan ticari taksi, bariyerlere çarparak durabildi. Şiddetli kaza nedeniyle bariyerlerde askıda kalan ticari taksinin içerisindeki şoförün kolu kırılırken, kadın yolcunun ağır yaralandığı öğrenildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aracında yolcu bulunan ticari taksi şoförü Latif Kadagan cadde üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol üzerinde manevra yapan araç sürücüsü daha sonra bulvar üzerinde bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle bariyerlerin üzerine çıkan araç, bariyerlerin üzerinde askıda kaldı. Kaza nedeniyle araçta bulunan sürücü Latif Kadagan'nın kolu kırılırken, araçta bulunan kadın yolcu ise ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kolu kurulan sürücü Kadagan ve ağır yaralı kadın yolcuyu Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır bir şekilde hastaneye kaldırılan kadın yolcunun ameliyata alındığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazayla ilgili Bilgi veren sürücünün yakını İsmail Arpa, “Kazanın nasıl olduğunu bilmiyorum. Bir şekilde kaza gerçekleşmiş. Şoför hastanede. Araçta bir kadın yolcu varmış. Bayan ameliyata giyecekmiş” dedi.