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(Özel) Tırmanarak girdiği evin kapısından yürüyerek çıkan hırsız kamerada

Zeytinburnu’nda bir şahsın sabah saatlerinde bir eve tırmanıp açık penceresinden içeriye girdikten sonra hırsızlık yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Zeytinburnu'nda bir şahsın sabah saatlerinde bir eve tırmanıp açık penceresinden içeriye girdikten sonra hırsızlık yaptığı anlar kameralara yansıdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 07.50 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde semtte dolaşan bir hırsız, sokaktaki bir evin çamının açık olduğunu fark etti. Arkadaşını gözcü olarak dışarıda bırakan şahıs ardından eve tırmanarak camdan içeriye girdi. Dakikalarca içeride kalan hırsız poşete koyduğu birkaç malzemeyi alarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Tırmanarak girdi kapıdan yürüyerek çıktı


Görüntülerde, hırsızlar evin önüne gelerek etrafı kolaçan ediyor. Hırsızlardan biri eve tırmanıyor. Camdan içeriye giren hırsız etrafı karıştırırken gözcü ise etrafa bakıyor. Vatandaşların da geçtiği görülürken, gözcü sürekli yer değiştiriyor. Eve giren hırsız daha sonra kapıdan yürüyerek çıkıyor. İki şahıs kaçarak uzaklaşıyor.


Tutuklanarak cezaevine gönderildi


Olayın ardından ev sahibi N.U.'nun (41) ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, eve giren şahsın İ.T.(24) olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs önceki gün yakalanarak gözaltına alındı. Büroda işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözcünün ise arandığı öğrenildi.

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