(Özel) Trafik kazasında ölümün teğet geçtiği anlar kamerada

Avcılar'da E-5 Yan yol üzerinde park halinde olan bir araca başka bir aracın arkadan çarpması sonucu araç kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen vatandaşı ölüm adeta teğet geçerken, kaza ve sonrasında yaşanan inanılmaz kurtuluş kameralara yansıdı.

E-5 Karayolu, Avcılar Yan Yol üzerinde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 12.30 sıralarında seyir halinde olan 34 BCN 872 plakalı ticari araç kontrolden çıkarak yan yol üzerinde beklemede olan 34 RC 1808 plakalı otomobile hızla arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle beklemede olan otomobil ters dönerek yol üzerinde bulunan iş yerine girdi. O esnada kaldırımda yürüyen vatandaş ise otomobillerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar araçlarda bulunanlara yardım etmek için olay yerine koştu. Aynı zamanda olay sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelmeden kazaya karışan araçlardaki vatandaşlar dışarı çıkarıldı.

Ölümün teğet geçtiği vatandaş şoku atlattıktan sonra yardıma koştu

Avcılar yan yol üzerinde yaşanan kazada kaldırımda yürüyen bir vatandaş saniyelerle hayatta kaldı. Şans eseri kazayı yara almadan atlatan vatandaş, ilk başta korkuyla yaşanan olayın şokunu yaşadı. Bir süre sonra şoku atlatan vatandaş, otomobilden yaralananların yardımına koştu.

- Anne ve bebek tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yol kenarında bekleme halinde bulunan otomobilin içinden çıkarılan anne ve bebek yapılan ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne ve bebeğin durumlarının iyi olduğu ancak tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldüğü belirtildi. Arkadan gelerek öndeki araca çarpan otomobilin sürücüsü ise Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün kolunda kırık bulunduğu öğrenildi.

- Kaldırımdaki vatandaşın saniyelerle kurtuluşu kamerada

Meydana gelen trafik kazası, yol kenarında bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yan yolda bir otomobilin beklemede olduğu, arkadan gelen otomobilin ise hızını alamayarak öndeki araca çarptığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle öndeki otomobil ise ters dönerek iş yerinin camlarına çarpıyor. Tam o esnada kaldırımda yürüyen bir vatandaş ise iki otomobilin arasında kalmaktan son anda kurtuluyor. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıyor.