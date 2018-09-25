(ÖZEL) Trafikte tıka basa giden minibüs şoförü yolcuların canını hiçe saydı

İstanbul Güneşli'de ağzına kadar dolu olan minibüsü kapıları açık olarak süren şoför, ölüme davetiye çıkardı. Yolcuların minibüsün kapısından sarktığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul Güneşli'de bir minibüs şoförünün yolcuların canını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı için minibüsü kapıları açık olarak sürmeye devam eden şoför bu kadarına da 'pes' dedirtti. Minibüsün kapısından sarkarak yolculuk yapan insanlar, görenleri hayrete düşürdü. Minibüs şoförü ise ağzına kadar dolu olan minibüs ile duraklara yanaşarak yolcu almaya çalıştı.

İstanbul trafiğinde kazaya davetiye çıkaran yolculuk, cep telefonu kameralarına yansıdı.