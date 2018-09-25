İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(ÖZEL) Trafikte tıka basa giden minibüs şoförü yolcuların canını hiçe saydı

İstanbul Güneşli’de ağzına kadar dolu olan minibüsü kapıları açık olarak süren şoför, ölüme davetiye çıkardı.

İstanbul Güneşli'de ağzına kadar dolu olan minibüsü kapıları açık olarak süren şoför, ölüme davetiye çıkardı. Yolcuların minibüsün kapısından sarktığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.


İstanbul Güneşli'de bir minibüs şoförünün yolcuların canını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı için minibüsü kapıları açık olarak sürmeye devam eden şoför bu kadarına da 'pes' dedirtti. Minibüsün kapısından sarkarak yolculuk yapan insanlar, görenleri hayrete düşürdü. Minibüs şoförü ise ağzına kadar dolu olan minibüs ile duraklara yanaşarak yolcu almaya çalıştı.


İstanbul trafiğinde kazaya davetiye çıkaran yolculuk, cep telefonu kameralarına yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.