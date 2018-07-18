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18 Temmuz 2018 12:44

(Özel) Trafikteki kadın sürücülerin saç saça baş başa kavgası kamerada

Silivri’de yol verme kavgası yüzünden kadın sürücüler saç saç baş başa kavga etti.

(Özel) Trafikteki kadın sürücülerin saç saça baş başa kavgası kamerada

18 Temmuz 2018 12:44

Kadınların trafikte kavga ettiği anlar cep telefonu kameralarınca kaydedilirken, trafikteki diğer sürücüler şaşkın bakışlar arasına kavgayı izledi.


Olay, Silivri D-100 karayolu Semizkumlar mevkii Tekirdağ istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, iki kadın sürücü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Ardından kadın sürücüler araçlarını durdurup aşağıya indi. Tartışma daha da büyünce yumruklar konuşmaya başladı. Kadınlar birbirlerine yumruk atmaya başlarken, araçta bulunan diğer kadınlarda sürücülerden birinin saçlarını çekmeye başladı. Bu sırada bir hafriyat kamyonu şoförü kadınlara tepki göstererek, ’Ayıp’ diye bağırdı.


Tüm bu yaşanan kavga ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadınlar birbirlerine yumrukla saldırıyor. Ardından bir kadın diğer kadının saçını çekiyor.




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