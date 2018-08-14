(Özel) Türbede dua eden kadın ölümden saniyelerle kurtuldu

Kazadan hemen önce bir türbede dua eden kadın, ölümden saniyelerle kurtuldu.

Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi’nde sabah saatlerinde yaşanan kazada virajı alamayan araç kontrolden çıkarak takla atmış, olayda 2 kişi yaralanmıştı. Dehşete düşüren kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kazanın hemen öncesinde türbede dua eden bir kadının ölümden son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

Görüntülerde bir kadın türbede dua ederek bir süre zaman geçiriyor. Daha sonra kazanın meydana geldiği caddeye doğru yürüyen kadın, bir süre sonra durarak tekrar arkasına bakıyor. Bu sırada trafik levhasına çarparak sürüklenen otomobil, kadının hemen önünde geçerek takla atıyor. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın da büyük bir panik yaşıyor.