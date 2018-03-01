Dağcılar, Kazbek Dağı’nın 4 bin 400 metresinde çukura düşen arkadaşlarının yanında gördükleri köpek için seferber olurken kurtardıkları Kafkas köpeği ile selfie çektirdi.Bu anlar ise kameralarca kaydedildi.

Bir grup dağcı, Gürcistan topraklarında yükselen 5 bin 47 metrelik Kazbek Dağı’na tırmandı. Tırmanış sonrası dağdan inerken dağcılardan biri Kazbek Dağı’nın 4 bin 400 metresinde dengesini kaybederek buzul çatlağının içine düştü. Arkadaşlarının yardımına koşan dağcılar, metrelerce aşağıdan gelen köpek sesinin de geldiğini duyunca şok oldu. Donmak üzere olan köpeği gören dağcılar, önce arkadaşlarını kurtardı ardından buz tutan köpek için seferber oldu. Kafkas köpeğinin üzerinin tamamen karla kaplandığını gören dağcılar 1 kişiye ip bağlayarak buzul çatlağına indirdi.

Buzul çatlağına düşen dağcı donmak üzere olan köpeğin hayatını kurtardı

Köpeğe ulaşan dağcı, buz tutan köpeği ipe bağlayarak yukarı çıkardı. Tüylerini buz kaplayan köpeği karlardan kurtaran dağcılar, köpeğin tırmanış sırasında kendilerine eşlik eden köpeklerden biri olduğunu belirtti. Dağcılar, önce buz tutan köpeğin üzerindeki karları temizledi ardından da köpeğe yiyecek verdi. Dağcılar, hayatını kurtardıkları Kafkas köpeğiyle Kazbek Dağı’nın 4 bin 400 metresinde selfie çektirmeyi de ihmal etmedi.

“Ayakları buz olmuştu, üstünü kar kaplamıştı”

Donmak üzereyken kurtardıkları köpeğin ne zamandır orada olduğunu bilmediklerini ifade eden Dağcı Barış Çetintürk, “Kazbek Dağı tırmanışı sırasında bize eşlik eden köpekler vardı. Bunlar bizimle yukarıdaki kamplara kadar geldiler. Bizler çadırda yatarken onlar dışarıda bizim çadırımızın yanında yattılar. Hatta bunlardan bir tanesi bizimle zirveye kadar geldi. O soğukta, o buzullarda hiç yanımızdan ayrılmadı. Dönüş esnasında bir tane dağcı arkadaşımız buzul çatlaklarından birine düştü. Kendisini kurtarırken, aşağıdan bir köpek sesinin geldiğini duyduk. Yaklaşık 8 metre kadar aşağıda bu köpeklerden bir tanesi iki gün önce düşmüş ve üzerini kar kaplamıştı. Dağcı arkadaşımızı çıkardıktan sonra bir arkadaşımız iple aşağı kadar indi ve köpeği iple bağladıktan sonra yukarıya çektik. Ağır bir köpek, Kafkas köpeğiydi. Bunu dışarıya zorda olsa çıkardık. Çıktıktan sonraki mutluluk müthiş birşeydi. Elleri ayakları böyle buz olmuş, kar kaplamış onları yalayarak eritmeye çalıştı. Çikolata verdik. Daha sonrasında Kazbek Köyüne doğru devam ettik ve köye gidene kadar bizim yanımızdan hiç ayrılmadı. Köye geldikten sonra da bizi uğurlarcasına havlayarak bizim gitmemizi sağladı. Dağcı hayattır, hayat kurtarır. Özgürlük her şeydir. O köpeğin oradan çıkması bizi çok mutlu etti” dedi.