(ÖZEL) Türk Yıldızları Yeni Havalimanı'nda nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızlarının, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki akrobasi gösterisi nefesleri kesti. Açılışına 1 gün kalan havalimanının son durumu havadan görüntülendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda son hazırlıklar hummalı bir şekilde yapılıyor. Açılışına 1 gün kala Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi 'Türk Yıldızları' akrobasi gösterisi kendine hayran bıraktı. Havada kıvrak hareketlerle manevra yapan kahraman pilotlar, izleyenlerin adeta nefeslerini kesti. Yaklaşık 40 dakika süren gösteriyi havalimanı şantiyesinde çalışanlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Son hazırlıkları yapılan İstanbul Yeni Havalimanı'nın son durumu havadan görüntülendi.

Çekilen görüntülerde, havalimanı camisinin minaresi yükselmeye başladı. Kubbesinin çelik gövdesinin yerleştirilme işlemleri tamamlandı. Havalimanı'nda uçakların yanaşacakları körükler yerleşirken, uçakların kullanacağı pist ve pak alanlarındaki çizgilerin tamamı çekildi. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk fazı 1 gün sonra açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda uçak hangarının dış cephesi tamamlandı. Çatıda ve içeride ince işçilik devam ederken, pistlerin üzerinde acil bir durumda itfaiye araçlarının en kısa sürede olay yerine ulaşması için çapraz şekilde yollar dikkat çekti.