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26 Aralık 2017 17:06

(Özel) Tuzla’ya kimyasal atıkları döktüğü iddia edilen şüpheli vidanjörler inceleniyor

Tuzla’da atık su kolektör hattına kaçak kimyasal atık deşarj edilmesinin ardından bölgede o gün görev yaptığı iddia edilen vidanjörler, örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

(Özel) Tuzla’ya kimyasal atıkları döktüğü iddia edilen şüpheli vidanjörler inceleniyor

26 Aralık 2017 17:06

Olay yeri inceleme ekipleri vidanjörlerden tek tek numune alıp laboratuvara gönderildi.


Tuzla’da atık su kolektör hattına kaçak kimyasal atık deşarj edilmesinin ardından Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler olay günü bölgede çalışan vidanjörleri belirledikten sonra geniş çaplı araştırma başlattı. Vidanjörler Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Çevrede bulunan çok sayıda vidanjör polis karakolunun önünde örnekleri alınmak üzere bekletildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin polis merkezine gelmesiyle birlikte vidanjörlere yapılan incelemeler başladı. Olay yeri inceleme ekipleri vidanjörlerden tek tek numune alırken, polis merkezi bahçesi adeta vidanjör parkına döndü . Alınan numuneler laboratuvara gönderildi.




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