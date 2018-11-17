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(Özel) Uçaklarını beklerken yolculara samba gösterisi yaptılar

Atatürk Havalimanı’nda uçağını bekleyen Kolombiyalı dansçılar yolculara samba gösterisi yaptı.

Atatürk Havalimanı'nda uçağını bekleyen Kolombiyalı dansçılar yolculara samba gösterisi yaptı. Müzik eşliğinde dans gösterisi yapan ikiliye yolcular büyük ilgi gösterdi.


Türkiye'ye gösteri yapmak için gelen Kolombiyalı dansçılar Diana Tayior ve Anderzan Cazanova ülkelerine gitmek için bu sabah Atatürk Havalimanı'na geldi. Uçaklarını bekleyen iki dansçı, bu sırada cep telefonlarından müzik açarak samba gösterisi yaptı. Samba kıyafetleri ile gösteri yapan ikiliye yolcular ve çalışanlar yoğun ilgi gösterdi. Cep telefonları ile samba gösterisini çeken bazı yolcular, grup üyeleri ile fotoğraf çektirdi.

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