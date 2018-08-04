(Özel) Uçakta doğdu, yıllar sonra kabin memuru oldu

İnsanların uçakta doğduğuna inanmadıklarını söyleyen Erkan Geldi, “Uçakta doğduğuma başta inanmıyorlar. ’Nasıl yani uçakta doğdun’ diye bir tepki gösteriyorlar" dedi

Fatma Geldi, Almanya’da çalışan eşi Kemal Geldi’nin yanına gitmek için 1990 yılında Türk Hava Yollarının İzmir-Frankfurt seferini yapan Boeing 727 tipi uçağına bindi. THY uçağı Frankfurt Havalimanı’na iniş için hazırlık yaptığı sırada,doğum sancıları tutan Fatma Geldi, uçakta bulunan bir doktor ve kabin görevlilerinin yardımı ile doğum yaptı. Uçakta dünyaya gelen Erkan Geldi, bir gün bilet almak için girdiği THY internet sitesinde kabin memuru ilanını gördü. İş başvurusunda bulunan Geldi, gerekli eğitimleri aldıktan sonra kabin memurluğuna başladı.

Uçakta doğduğumu annem bana anlattı

Uçakta doğduğunu annesinin kendisine anlattığını söyleyen Erkan Geldi,” Annem bana şu şekilde anlattı. Almanya’ya babamın yanına gidiyormuş. Tek başına uçağa binmiş. Babam Almanya’da işçi olarak çalışıyordu. Evlendikten sonra annemi yanına getirtmek için anneme bilet alıyor uçaktan. Annem İzmir’den uçağa biniyor. Frankfurt’a doğru yola çıkıyor. Doğumuna yaklaşık üç hafta gibi bir süre varken, uçuş korkusu yaşıyor. İlk defa uçağa bindiği için. Sancıları başlıyor. Uçakta ki kabin memurlarını çağırıyor. Doğum sancım başladı diye. Doktor anonsu yapılıyor. Uçaktan bir doktor anonsu yapıyorlar. Doktorlar ve kabin memurlarının yardımı ile doğum gerçekleşiyor. Küçük yaştan beri haberim var uçakta doğduğumdan. Annem uçak yolculuklarını pek sevmez hala. O zamanda büyük ihtimalle sevmiyordu. Hala sevmez. Ama herhangi bir korkusu yok şu anda” dedi.

THY ‘de işe başlamam tamamen şans eseri oldu

Küçüklüğünden beri havacılığa meraklı olduğunu söyleyen Erkan Geldi, “Uçakları ben çok severdim. Sürekli gidip geldiğimiz için. Uçağa biniyorsunuz kocaman devasal bir alet onun içinde seyahat ediyorsunuz. Uçaklarda çalışmayı isterdim. İşe başlama süreci de tamamen şans eseri gelişti. Bilet almak için internet sitesine girdiğimde kabin memuru ilanını gördüm. Başvurdum. Süreç sonunda işe başladım. Zaten sürekli yurt dışında yaşadığımız için çok sık Türkiye’ye uçakla seyahat ediyorduk” ifadelerini kullandı.

Uçakta doğduğumu başvuruda söylemedim

THY’na kabin memuru olmak için baş vurduğunda uçakta doğduğunu söylemediğini anlatan Geldi, “Başvuruda mülakatlarda değil daha çok eğitimde sözü geçmişti. Eğitimde arkadaşlar arasında konuşurken konusu açıldı. Onlarda hocalara Erkan’ın hikayesini biliyor musunuz? diye anlatınca, şirketin de haberi oldu” diye konuştu.

Arkadaşlarım uçakta doğduğuma inanmıyor

Konuştuğu arkadaşlarına uçakta doğduğunu söylediği zaman inanmadıklarını söyleyen Geldi, “Uçakta doğduğuma başta inanmıyorlar ‘nasıl yani uçakta doğdun’ diye bir tepki gösteriyorlar. Anlatıyorum ondan sonra bu şekilde oldu. Çok şaşırıyorlar öyledir durum gerçekleştiğinde" şeklinde konuştu.

Doğumuma yardım eden kabin memuru ile tanıştım

Annesinin doğum yaptığı uçakta doğumuna yardım eden kabin memuru ile tanıştığını söyleyen Geldi, “Doğumuma yardım eden doktora değil de, o zaman uçakta bulunan bir kabin memuru arkadaşımız, şu anda görev yapıyor Atatürk Havalimanı’nda. Tanışma fırsatı buldum. Bana ’o uçuşta görevliydim. Seni çok iyi hatırlıyorum’ dedi. Her geldiğimde bunun muhabbetini yapar ekiplerle" dedi.

THY’nın 85’nci yıl reklam filminde oynadı

Türk Hava Yolları’nın 28 yıl önce İzmir-Frankfurt seferini yapan uçağında dünyaya gelen ve 25 yaşında THY’de kabin memuru olarak işe başlayan Erkan Geldi, milli havayolunun 85.yılını anlatan yeni reklam filminde kendi doğum sahnesinde rol aldı.