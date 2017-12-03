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03 Aralık 2017 09:05

(Özel) Uçan balonlu araba

Aracına bağladığı yüzlerce uçan balon ile trafikte seyir eden araç renkli görüntüler oluştururken akıllara Çocukların sevdiği “Up” (Yukarı Bak) animasyon filmini getirdi.

(Özel) Uçan balonlu araba

03 Aralık 2017 09:05


Maslaktan Sarıyer sahiline seyir halindeki bir araba penceresinden sarkıtarak taşıdığı onlarca uçan balon ile renkli görüntüler oluştururken akıllara çocukların sevdiği “Up” (Yukarı Bak) animasyon filmini getirdi. Maslakta kaydedilen görüntülerde bir arabanın tıka basa uçan balon dolu olduğu ve arabaya sığdıramadığı balonları camdan sarkıtarak seyir halinde olduğu görüldü. Trafikte diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında onlarca uçan balonu penceresinden sarkıtıp ilerleyen sürücünün yanından kamyon geçmesi ile balonları savruldu. Trafikte oluşan renkli görüntüler ise çocukların sevdiği animasyon “Up” (Yukarı Bak) filmini akıllara getirdi.




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