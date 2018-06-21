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21 Haziran 2018 09:07

(Özel) Ümraniye’de 2 araç kundaklandı

İstanbul Ümraniye’de KADOSAN Sanayi Sitesi’nin A kapısında park halinde bulunan iki araç benzin dökülerek kundaklandı.

(Özel) Ümraniye’de 2 araç kundaklandı

21 Haziran 2018 09:07

Alev alev yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polisler, araçları kundaklayan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, dün saat 21.00 sıralarında Ümraniye Esenşehir Mahallesi Ebubekir Caddesi üzerinde bulunan KADOSAN Sanayi Sitesi’nin A Kapısı önünde meydana geldi. İddiaya göre, kapının önünde park halinde bulunan 2 araç kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından benzin dökülerek yakıldı. Araçları ateşe veren şüpheli kişi ya da kişiler olay yerinden kaçarken araçlar alev alev yandı.


Araçların yandığını gören sanayi sitesinin güvenlik görevlisi itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem alırken itfaiye ekipleri ise araçları söndürmek için çalışma başlattı. Alev topuna dönen araçlar çevrede paniğe neden oldu.


Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçlardan bir tanesi kullanılmaz hale gelirken polis ekipleri ise kaçtığı iddia edilen kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.




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