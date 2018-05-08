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08 Mayıs 2018 15:41

(Özel) Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci’nin 2 yaşındaki yeğenine şiddet uygulayan bakıcı yakalandı

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci’nin 2 yaşındaki yeğenine bakıcı tarafından uygulanan şiddetin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

(Özel) Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci’nin 2 yaşındaki yeğenine şiddet uygulayan bakıcı yakalandı

08 Mayıs 2018 15:41

Ünlü sanatçının bulunması için sosyal medya hesabından çağrı yaptığı bakıcı ise Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.


Ünlü oyuncu Özge Özprinçci dün sosyal medya hesabından 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını söyleyerek yardım istedi. Sosyal medyada gündem olan olayın ardından 2 yaşındaki çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri de ortaya çıktı.


Görüntülerde kadın bakıcının çocuğa bağırıp çağırdığı görülüyor. Bakıcı kadın, poposuna tokat attığı minik çocuğu, bir süre sonra koltuğa fırlatıyor. Dehşete düşüren görüntülerin ardından kayıplara karışan bakıcı, bugün Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Tuzla polis merkezi ekipleri tarafından yakalandı. Özbekistan uyruklu Zurafo Ergasheva isimli kadının Türkiye’de kaçak olarak bulunduğu ve çalışma izninin olmadığı da ortaya çıktı. Özbekistanlı kadının kendisini Hatice ismiyle tanıtarak bakıcılık işine başladığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliye sevk edildi.


Ünlü oyuncu Özpirinçci de bakıcının yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından takipçilerine ve destek olanlara teşekkür etti.




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