(Özel) Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun Etiler'de geçirdiği kaza kamerada

Ünlü sanatçı ve müzisyen Can Bonomo, Etiler'de motosiklet ile seyir halindeyken taksinin aniden açılan kapısına çarptı. Kaza sonucu motosiklette yere düşerek yaralanan Bonomo'nun, köprücük kemiği ve kaburgaları kırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, doktordan 1 ay rapor alan sanatçı Ekim konserlerini ileri bir tarihe erteledi.

Kaza, dün saat 13.25 sıralarında Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkarak 34 BMY 004 plakalı motosikletine binen ünlü sanatçı ve müzisyen Can Bonomo, yola koyuldu. Bonomo cadde üzerinde seyrettiği esnada önünde giden bir taksideki yolcu aniden kapıyı açtı. Son anda fark eden Bonomo, motosikleti kurtaramayarak kapıya çarpıp, yere savrularak yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bonomo'yu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Motosikletle kapıya çarpıp takla attı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, trafik normal seyrinde devam ettiği esnada bir taksi duruyor. Ardından yolcu araçtan inmek için kapıyı açıyor. Yolcunun kapıyı açmasıyla taksinin sağından seyreden Bonomo ise motosiketiyle kapıya çarpıyor. Takla atan sanatçı yere savruluyor. Kazayı gören vatandaşlar ise koşarak olay yerine geliyor. Bir süre sonra sanatçı ambulansla götürülüyor. Polis ekiplerinin ise olay yerine geldiği görülüyor. Kaza süreci içerisinde koşturmaca olduğu görülüyor.

“Kaza yapan Can Bonomoy'du”

Kazayı gören Doğan Yılmaz, “Ticari taksi buradan geçerken durdu. Müşteri inecekti, motosiklete çarptı. Motosiklet bir yana kendi bir yana savruldu. Adam yanda kaldı, 112'yi aradık. Onlar da ellemeyin dediler, kaskıyla o şekilde kaldı. Kaza yapan Can Bonomoy'du, gördük” dedi. Diğer bir esnaf ise, “Ah diye bir ses duydum. Baktım ki taksi motosikletliye vurmuş, orada yatıyordu. Yaralıydı, ambulans geldi, götürdüler” ifadelerini kullandı.

Köprücük kemiği ve kaburgaları kırıldı

Burada röntgen filmi çekilerek tetkikleri yapılan Bonomo'nun köprücük kemiğinin çatladığı ve kaburgalarının kırıldığı öğrenildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen ünlü sanatçı evine gitti. Doktordan 1 ay rapor aldığı öğrenilen Bonomo'nun Ekim ayındaki konserlerinin 1 ay ileriye ertelendiği öğrenildi.

İstirahat etmeye başlayan Can Bonomo, sosyal medya hesabından kol askılı bir fotoğraf paylaşarak, "Merhaba Rock'n Rolla; Bugün ufak bir motorsiklet kazası geçirdim. Ciddi bir durum yok. Köprücük kemiğimde ve kaburgamda kırıklar var. 1 ay kadar yatarım evde. Film falan izlerim. Şu taksi kapılarını kovboy gibi açmayın çok kırılıyorum valla. Önümüzdeki konserlerin birkaçına da gelemiycem. Siz de gitmeyin bence Öpüyorum yastıklar içerisinden. #motorlarıfarkedin" notunu paylaştı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.