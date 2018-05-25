(Özel) Üsküdar’da saliselik nevresim takımı hırsızlığı kamerada

Hırsızlık anı kameralara yansırken, mağaza sahibi müşterinin istediği nevresim takımını bulamayınca çalındığı fark etti.

Olay, önceki gün saat 16.45 sıralarında Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir mağazanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir hırsız kaldırımda yürüdüğü esnada mağazanın önündeki tezgahın içinden salisede nevresim takımını çaldı. Hız kesmeden yürümeye devam eden hırsız, gözden kayboldu. Hırsızın takımını çalmasının ardından kısa bir süre sonra kadın bir müşteri mağazaya geldi. Kadınla beraber beraber dışarıdaki nevresim takımlarının olduğu tezgaha gelen çalışan, tezgaha baktığında müşterinin istediği takımın olmadığını gördü. Takımın önceden orada olduğunu bilen çalışan ardından güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Mağaza sahibinin yaptığı incelemede nevresim takımının hırsız tarafından çalındığını fark etti. Güvenlik kamera görüntülerini alan mağaza sahibi polis merkezine giderek şikayette bulundu. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.