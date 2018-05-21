(Özel) Veteriner Selçuk Çömlek son yolculuğuna uğurlandı

Sokak hayvanlarına yaptığı yardımlarla tanınan veteriner Selçuk Çömlek, Beyoğlu’ndaki kliniğinde 11 Mayıs tarihinde elektriklerin kesilmesi nedeniyle devreye giren jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmişti. Doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybeden Çömlek için bugün Levent Afet Yolal camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Çömlek’in yakınları taziyeleri kabul etti. Çömlek için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Tören boyunca Çömlek’in sevenlerinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Veteriner Selçuk Çömlek’in yeğeni Deniz Dereli, "Bir hafta süren yaşam mücadelesinin ardından maalesef veteriner hekimimizi kaybettik. Elim bir iş kazası sonrasında karbonmonoksit zehirlenmesiyle kendini kaybetmiş bulunmaktayız. Gerek sosyal çevresi, gerek müşterileri gerekse çevredeki esnaf arkadaşları tarafından çok sevilen nadide bir kişilikti. Öldükten sonra da bir çok kişiye can verdi. Ailesi organlarını bağışladı. Allah’tan rahmet diliyorum ben Selçuk ağabeye. Bir çok sosyal kuruma bağışta bulunan, kimsesiz hayvanları bedelsiz tedavilerde bulunan, kliniği 24 saat kimsesiz hayvanlara açan gerçekten hayırsever bir veteriner hekimdi" dedi.

Olay sırasında Çömlek ile klinikte olan stajyer veteriner Burak Genç de sızan gazdan etkilenmişti. Genç olay günü kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.