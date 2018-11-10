(Özel) Vodafone İstanbul Maratonu için İstanbul'a gelen Faslılar, Taksim Meydanı'nda antrenman yaptı

Pazar günü gerçekleştirilecek olan Vodafone İstanbul Maratonu'na katılmak için Fas'ın Kazablanka şehrinden gelen sporcular, koşudan bir gün önce Taksim Meydanı'nda antrenman yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda “Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul” temasıyla düzenlenecek Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu öncesi renkli görüntüler yaşanmaya başladı.

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olan Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'na 100 ülkeden 30 bin çipli sporcu ve yüz binlerce İstanbullu katılacak. Fas ülkesinin en büyük şehri olan Kazablanka'dan maratona katılmak için gelen yaklaşık 30 kişilik ekip maratona bir gün kala Taksim Meydanı ve Gezi Park'ında antrenman yaptı.

Clup Maroc Marathon ismiyle koşuya katılacak olan sporcular önce Gezi Parkı'nda kısa bir ısınma turu attı. O an parkta bulunanların şaşkın bakışları arasında antrenmanlarına devam eden sporcular, ısınma koşusunun ardından Gezi Parkı'nın ortasında daire oluşturarak açma ve germe hareketleri yaptı. Gezi Parkı'ndaki antrenmanlarını tamamlayan grup hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bir süre de Taksim Anıtı etrafında koşarak maraton öncesi son hazırlıklarını tamamladı.