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14 Temmuz 2018 09:16

(ÖZEL) Yangın tüpü ile camı kırıp elbise çaldılar

Kartal’da bir mağazanın camını yangın tüpüyle kırarak içeriye giren 3 hırsız, kıyafetleri ve bilgisayar monitörünü çaldı.

(ÖZEL) Yangın tüpü ile camı kırıp elbise çaldılar

14 Temmuz 2018 09:16


Olay, Kartal’da Topselvi Mahalle Turgut Paşa Caddesi’nde bulunan bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 05.00 sıralarında mağazaya arabayla 4 kişi geldi. 1 hırsız araçta beklerken, 3 kişi de mağazanın camını yangın tüpü ile kırarak içeri girdi. İçeri giren hırsızlar, mağazada bulunan kıyafetleri ve bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlarda mağazada bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 3 kişinin içeriye girmeye çalıştığı görülüyor. İçeri giren hırsızların kıyafetleri ve bilgisayarı aldığı görülüyor.




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