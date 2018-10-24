(Özel) Yaralı Afgan gence polisten, “sakın gözlerini kapatma”

Bağcılar'da Afganistan uyruklu bir genç arkadaşları tarafından demirlerle darp edilince yardımına polisler koştu. Polisler darp edilen Afgan gencin yanına gelerek bir yandan suyla elini yüzünü yıkadı, bir yandan da ‘Sakın gözlerini kapatma' diyerek bilincini açık tutmaya çalıştı. Afgan genci yalnız bırakmayan polislerin bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Olay, Bağcılar Bağlar mahallesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları tarafından demir çubuklar ile feci şekilde dövülen Afganistan uyruklu genç olay yerinden kaçtıktan sonra bir iş yerinin önüne gelerek yere yığıldı. Durumu gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen yunus polisleri yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı.

Polisler ağırlaşan genci bir an olsun yalnız bırakmadı

Vücudunda hissettiği acılar dakikalar geçtikçe ağırlaşan genci olay yerinde bulunan polis memurları bir an olsun yalnız bırakmadı. Polislerden biri sürekli olarak yaralı gencin yüzünü yıkayıp onunla konuşarak bilincini açık tutmaya çalışırken diğer polis memuru da sürekli olarak sağlık ekipleri ile irtibat kurmaya çalıştı.

Polisten Afgan gence ‘Sakın gözlerini kapatma'

Yaralı gencin durumunun ağırlaştığını fark eden polis memuru talihsiz gence ‘sakın gözlerini kapatma' diyerek bilincini açık tutmaya çalıştı. Yaşanan bu anlarda polis ekipleri vatandaşlardan büyük takdir aldı. Polis ekipleri yaralı gencin ambulansa taşınana kadar yanından ayrılmadı. Ambulansa alınan genç sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.