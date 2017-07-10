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10 Temmuz 2017 09:27

(ÖZEL) Yavru kedi su borusu kırılarak kurtarıldı

Fatih’te su borusuna düşen yavru kedi, itfaiyenin boruyu kırmasının ardından kurtarıldı.

(ÖZEL) Yavru kedi su borusu kırılarak kurtarıldı

10 Temmuz 2017 09:27

Ürken kedi, itfaiye erlerinin kendisini sevmesine müsaade etmeden kaçtı.


Edinilen bilgiye göre; Fatih Cerrahpaşa Mahallesi’nde bir apartmanın gider su borusuna yavru kedi düştü. Kedinin düştüğünü gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için su borusunu kırdı. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yavru kediyi düştüğü su borusundan çıkardı. Ekipler yavru kediyi sevmek isterken ürken kedi, ekiplerin kendisini sevmesine müsaade etmeden kaçtı.


İtfaiye ekiplerine haber veren Murtaza Bozdağ, ‘’Bir kadın bana, kedi girdi çıkamıyor bağırıyor dedi. Bende baktım sesini duydum ve itfaiyeyi aradım. İtfaiye ekipleri gelerek kediyi çıkarttı’’ diye konuştu.




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