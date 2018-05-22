(Özel) Yavuz Sultan Selim Köprüsü manzarasıyla şampiyonluğu kutladılar

Şarkılar eşliğinde göbek atan bisiklet sporcularına yoldan geçen sürücülerde kornayla destek verdi.

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’ın şampiyon olması sonrası tüm yurtta kutlamalar sürüyor. Kutlamalar kapsamında bir araya gelen Ayyıldız Bisiklet Grubu taraftarları şampiyonluğu kutlamak için Gaziosmanpaşa’dan Sarıyer Garipçe köyüne doğru yola çıktı. Tezahüratlar yaparak ilerleyen grup bir süre sonra köy yolunda durarak kutlama yapmaya başladı. Sporcuların Yavuz Sultan Selim Köprüsü manzarası eşliğinde göbek atarak eğlenmesi renkli görüntülere sahne oldu. Yoldan geçen sürücüler de gençlere korna çalarak destek verdi. Kutlamanın ardından gençler bisikletlerine binerek Rumeli Feneri köyüne doğru yola koyuldu.