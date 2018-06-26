Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 08:59

(Özel) Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 200 kilometre hızda tehlikeli şov

Kuzey Marmara otoyolunda motosikletli bir genç, arkadaşına 200 kilometre hızla gittiği sırada grafiti yaptırdı.

(Özel) Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 200 kilometre hızda tehlikeli şov

26 Haziran 2018 08:59

3. köprüden de geçen genç, şov uğruna herkesin canını tehlikeye attı. Motosikletli sürücü, o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.


Kuzey Marmara otoyolunda motosikletli bir genç, seyir halindeyken üzerine giydiği tişörte arkadaşına grafiti yaptırmak için hazırlık yaptı. Hazırlıklarının tamamlayan gençler ardından motosikletlerine binerek otoyola çıktı. Seyir halindeyken tişörte grafiti yapmak için harekete geçen gençler, Kuzey Marmara otoyolunda dakikalarca şov yaptı. Akan trafikte motosikletle zaman zaman 200 kilometre ve üstüne çıkan motosiklet sürücüsü, hem kendi hem arkadaşları hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Bu şekilde Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden de geçen gençler, tehlikeli şovlarını sürdürdü. Motosikletliler tüm bu yaşananları ise kask kameralarıyla kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç