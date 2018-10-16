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(Özel) Yıkımında sona gelinen Adnan Oktar'ın villasındaki son durum havadan görüntülendi

Tutuklanmasının ardından tüm mal varlığına el konulan Adnan Oktar’ın Kandilli’de bulunan villası tamamen yıkıldı.

Tutuklanmasının ardından tüm mal varlığına el konulan Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villası tamamen yıkıldı. Yıkım anı ise havadan görüntülendi.


Tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında yıkım çalışmalarında sona gelindi. Ağaçlara zarar verilmemesi için büyük bir titizlikle yürütülen yıkım çalışmalarında gelinen son aşama havadan görüntülendi. Görüntülerde yıkım çalışmalarını devam ettiği villadan eser kalmadığı görüldü. İş makineleri ile yıkımı gerçekleşen villanın son durumu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yıkılan yerler ve ekiplerin çalışması görülüyor. Bazı çalışanların enkazı kaldırma çalışmaları yaptığı görülüyor.

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