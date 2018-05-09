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09 Mayıs 2018 09:35

(Özel) Yüzde 78’i tamamlanan Yüksek Hızlı Tren projesi havadan görüntülendi

Gebze-Haydarpaşa arasında yapımı devam eden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray’la entegre olan banliyö hattı havadan görüntülendi.

(Özel) Yüzde 78’i tamamlanan Yüksek Hızlı Tren projesi havadan görüntülendi

09 Mayıs 2018 09:35

Hatta döşenen rayların Kızıltoprak İstasyonu’na kadar gelindiği görülürken Haydarpaşa Garı’na son iki istasyon kaldı. kaldı.


Dört yıl önce durdurulan Haydarpaşa-Gebze banliyö hattının yeniden hizmete girmesi için sürdürülen çalışmalarda rayların döşenmesinde Kadıköy Kızıltoprak İstasyonu’na kadar gelindi.


Pendik’ten döşenmeye başlayan tren hattındaki rayların Maltepe’ye kadar olan kısmının döşendiği görüldü. Kızıltoprak İstasyonu’na kadar olan hattın raylarının döşenmesiyle Haydarpaşa Garı’na 2 istasyon kaldı. Bunun ile birlikte hattın yüzde 78’i tamamlanmış oldu. Hattın ağustos ayı içinde inşaatının bitirilmesi 1,5-2 aylık periyotta da sinyal sistemlerini tamamlanarak ve test işlemlerini gerçekleştirilerek sene sonunda hizmete girmesi planlanıyor.Öte yandan YHT’deki son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde rayların Kızıltoprak’a kadar uzandığı görülürken, çalışmaların hızla devam ettiği görülüyor.




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