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(Özel) Zeytinburnu açıklarında yarı batık halde bulunan hayalet geminin "Bereket" sökülme çalışmaları havadan görüntülendi

İSTANBUL(İHA) Denizlerde akıbetini bekleyen hayalet gemilerden Zeytinburnu sahilinde denizin ortasında bulunan “Bereket” isimli geminin kaldırılma çalışmalarına devam ediliyor.

Geminin söküm çalışmaları için yanında vinçler yardımı ile platformların kurulması havadan görüntülendi.


Liman ve sahillere terk edilmiş batık veya yarı batık durumda olan hayalet gemiler, sökülmeye başlanıyor. Zeytinburnu açıklarında büyük bir kısmı batmış halde olan" Bereket " adlı gemi karabataklara yuvası haline gelmişti . Bu geminin denizden sökülerek kurtarılma çalışmaları hızla devam ediyor. Zeytinburnu açıklarında batan hayalet gemi “Bereket” ise sökülme çalışmaları havadan görüntülendi. Geminin sökülme çalışmaları kapsamında platformlar kuruldu. Havadan çekilen görüntülerde ise platformların kurulması görüntülendi. İstanbul Zeytinburnu açıklarında geçtiğimiz yıl Ocak ayında demirli halde bulunurken batan Tanzanya bandıralı 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki "Bereket" adlı kuru yük gemisi söküm işleri devam ediyor.

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