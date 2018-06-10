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10 Haziran 2018 09:43

(Özel) Zeytinburnu sahilinde iftar yoğunluğu havadan görüntülendi

Hafta sonunda güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar iftar yapmak için Zeytinburnu sahile akın etti.

(Özel) Zeytinburnu sahilinde iftar yoğunluğu havadan görüntülendi

10 Haziran 2018 09:43

Çok sayıda vatandaşın sahilde yaptığı mangal sonucu oluşan yoğun duman ve trafik, havadan görüntülendi.


Hafta sonunda havanın güzelliğini fırsat bilen vatandaşlar Ramazan ayının son günlerinde iftar yapmak için Zeytinburnu sahile akın etti. Çok sayıda vatandaşın sahilde yaptığı mangal sonucu oluşan yoğun duman ve araçlarını yola park eden vatandaşların neden olduğu trafik havadan görüntülendi. Zeytinburnu semalarını kaplayan yoğun duman ve çok sayıda vatandaşın yol kenarına park ettiği araçların oluşturduğu görüntü kilometrelerce uzaktan bile görüldü. Öte yandan masmavi denizle birleşen gün batımının havadan görüntüsü de görenleri hayran bıraktı.



"İftarımızı burada mangal ile yapıyoruz"


Ailesiyle birlikte Zeytinburnu sahile iftar yapmak için gelen Sıtkı Özdoğan, "Hafta sonu, hava güzel, herkes sahilde, kalabalık. Hafta içi çalışıp çıkamadığımız için hafta sonu çıkıyoruz, güzel oluyor. Herkes sere serpe oturuyor. Rahat, şimdi evler sıcak oluyor, sahil daha serin. İftarımızı burada mangal ile yapıyoruz" diye konuştu.



"Sahilde mangal keyfi yapacağız"


Nurullah Kaplan, "Ramazan gayet güzel geçti çok şükür. Oruçlarımızı eda edebildik. Tabi Ramazan’ın son günleri olduğu için ailemizle beraber mangala geldik. Çocuklarımızla, eşimizle beraber değerlendirmek için sahilde mangal keyfi yapacağız. Hafta içi malum çalışıyoruz, evdekilerle ilgilenemiyoruz. Hafta sonu olduğu için onların da vakti oluyor tabi eşimizle, çocuklarımızla beraber mangal keyfi gayet güzel oluyor" dedi.




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