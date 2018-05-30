Ayrıca aşevinde hazırlanan yaklaşık 3 bin kişilik çorba da ilçedeki 5 farklı noktasında iftara yetişemeyen vatandaşlar için dağıtılıyor.

Zeytinburnu Belediyesi Aşevi’nde yılın 12 ayı boyunca kapısından içeri giren herkese hiçbir ayrım yapılmadan herhangi bir kayıt işlemi olmadan ücretsiz olarak sıcak çorba ikramında bulunuluyor. Evsizlerin, mültecilerin, yolda kalan birçok vatandaşın karnını doyuran aşevinde yaşlı, durumu olmayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar da unutulmadı. Ramazan Ayı’nın da gelmesiyle kapı kapı dolaşan ekipler, ihtiyaç sahibi 150 ailenin evine 4 çeşitten oluşan ve ailenin kişi sayısına göre hazırlanan sefer taslarını götürülerek her gün iftarlıkları teslim ediyor. Yaşlılıktan ve çeşitli sağlık sorunları nedeniyle yemek yapamayan vatandaşlar ise hizmet karşılığında duyduğu memnuniyeti ifade etti. Evlere servis yapılırken ise aş evi tarafından yemek götürülen ailenin sağlık durumu dikkate alınıp ve buna uygun olarak yemekler seçiliyor. Osmanlı çorbası, mercimek, düğün, yayla çorbası gibi 15 çeşit çorbanın yapıldığı aş evinde iftara yetişemeyen vatandaşlar için günlük olarak hazırlanan 3 bin kişilik çorba da ilçenin 5 farklı noktasında vatandaşlara ikram ediliyor.

“İftara yetişemeyen vatandaşlarımıza 3 bin kişilik 5 noktada çorba ikramı”

Ramazan Ayı’nda iftara yetişemeyen vatandaşlar için çeşitli noktalarda çorba ikramları yaptıklarını belirten Zeytinburnu Belediyesi Aş evi Müdürü Muhammet Güneş, “ 150 ihtiyaç sahibi ailemiz var günlük 4 çeşit yemeğimiz onlar için sabah erken saatte çıkmaktadır, kapılarına kadar hizmete etmekteyiz. Şeker ve diyabet hastalarına ona göre yemek çıkmaktadır. Haftanın 7 günü 365 gün hizmetimiz aksamadan devam etmektedir. Ramazan münasebetiyle iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza 3 bin kişilik 5 noktada çorba ikramlarımız devam ediyor. Cevizlibağ, Marmaray, Merkezefendi, 15 Temmuz Meydanı, Belediye Meydanı olmak üzere 5 noktada ikramlarımız devam etmektedir. Aylık 800 ile bin kişi arasında bu ailelerimize kuru gıda yardımımız da devam etmektedir” dedi.

“Ben kalkıp yapamam”

Yemek yapamadığı için bu hizmetinin çok yerinde bir uygulama olduğunu ifade eden 85 yaşındaki Ayşe Yücel, “ Ben hiç yapamıyorum anca yerim, Sabah geldiğimde biraz sonra biraz yerim bazen bitiremem ekmeğim kalır. Ben kalkıp yapamam bu sabah 2 tabağım vardı zor yıkadım. Benim duam yeter hepiniz sağ olun” dedi.

“Ramazan Ayı’nda böyle bir şeyin yapılmasını daha da güzel buluyorum”

Aş evinin erzak yardımından faydalanan Fatma Demir, “ Yardıma muhtaç insanlara herkese ulaşıyorlar, bunun için çok teşekkür ederiz. Ramazan Ayı’nda böyle bir şeyin yapılmasını daha da güzel buluyorum, daha iyi hayırlara vesile oluyorlar” dedi.

Zeytinburnu Belediyesi Aş evi, çorba ikramı ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek servisinin yanı sıra yakınlarını kaybeden vatandaşlar içinde hizmet vererek insanlara manevi destek sağlıyor. Aş evi’nden yemek desteği almak isteyen kişiler ise Zeytinburnu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yaptığı başvurular sonucu belirleniyor. 3 aşçı, 4 servis elemanı ve hizmetli personelleriyle birlikte 16 kişinin görev yaptığı aş evi yılın her ayı vatandaşlara hizmet veriyor. Çok sayıda vatandaşın sıcak çorbasını yudumladığı aş evinde 15 günde bir dezenfekte çalışmaları yapılarak hijyen içinde hizmet vermesi sağlanıyor.