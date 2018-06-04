(Özel)Belediye ekipleri barakayı yıktı, engelli kadına hakaret etti

Milli Emlaktan izinlerinin olduğunu dile getiren Öz, “Biz Sarıyer Belediyesinden çok çektik ve hala çekiyoruz” dedi. Barakanın yıkılmasını istemeyen engelli kadına zabıta ekiplerinin hakaret ettiği iddia edildi.

Sarıyer Belediyesine bağlı zabıta ekipleri 40 yaşındaki Şenol Öz’e ait bahçedeki barakayı yıktı. İddiaya göre, Milli Emlaktan izinleri olan Şenol Öz, 2015 yılında bahçesine baraka yaptı. Baraka tahtalarının çürümesi üzerine barakanın tahtalarını yenilemek istedi. Barakasını yenileyen Öz’ün bahçesine Sarıyer Belediyesine bağlı zabıta ekipleri geldi. Kendisine hiçbir ihtar yapılmadığını söyleyen Öz’ün barakasını zabıta ekipleri yıktı. Zabıta ekiplerinin yıkımına engel olmak isteyen engelli kadına da zabıta ekiplerinin hakaret ettiği iddia edildi.

İzinleri olduğunu söyleyen Şenol Öz, “2015 yılında ben bu serayı yaptırdım ve Milli Emlak’a giderek başvurumu yaptım. Milli Emlak’tan başvurumun onayı alındı. Bana şu söylendi; ‘git oraya başını sokabileceğin kulübe gibi sığınak gibi bir yer yapabilirsin’ denildi. Ben de tabi burada tahtalardan ağaçlardan bir yer yaptım zamanında. Sonra bunlar çürümeye başlayınca çürük olanları söktüm yenilerini yapmaya başladım. Biz burada söktüğümüz camlarımızı değiştirirken Sarıyer Belediyesine bağlı zabıta müdürlüğünden geldiler. Buraya gelen zabıta müdürü burada acımasızca burada görmüş olduğunuz ne bir villaya benziyor, ne bir gökdelene benziyor ne de beş yıldızlı bir otele benziyor. Bu tamamen bir garibanın başını sokacak bahçesinde sığınacak, bahçesinde uğraşabilecek ve yağmur kar yağdığında kafasını sokabilecek bir barınak evi burası. Bunlar görüldüğü gibi tahtadan yapılma. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün benim canım yandı, başkalarının da canı yanıyor” dedi.

“Biz Sarıyer Belediyesinden çok çektik ve hala çekiyoruz”

Ekiplerden bir gün izin istediğini belirten Öz, “Biz Sarıyer Belediyesinden çok çektik ve hala çekiyoruz. Dedim ki ‘müdür bey, bakın niyetliyim. Bana bir gün müsaade edin yarın sabah eski haline getireyim. Eski barakamı, eski tahtalarımı takayım. Garibanların canları yakılması artık son bulsun. Burası villa mı? Bahçe mi? Köşk mü? Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e sesleniyorum. Garibana yüklenmeyin kardeşim. Burada eğer gücünüz yetiyor ise Zekeriyaköy’de, Bahçeköy’de Sarıyer’in tepelerinde villa yapan zenginlere gücünüz yetsin. Ben bir gün izin istedim, bir yer yıkılırken kanunda ihtar yok mu? Beni gelip uyarabilirlerdi. Burası kanuna aykırı diyebilirlerdi” şeklinde konuştu.

Engelli kadına hakaret ettiler

Zabıta ekiplerini kendisine hakaret ettiğini söyleyen engelli Şahinaz Aysel, “Biz aşağıdaki komşumuzun sesiyle çıktık. Zabıtalar geldi. Komşumuzun bir serası vardı onu yıktılar. Ondan sonra ne oluyor derken bize hakaret ettiler. Sarıyer Belediyesi zabıtası, biz belediye başkanlığını aradık ama başkan da bizi umursamadı. Size döneceğiz dedi ama geri dönmedi” dedi.