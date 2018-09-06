(Özel)Esenyurt’ta köpek çalan hırsızlar kamerada

Çalındıktan birkaç saat sonra şüpheliler köpeği çitlerin üzerinden yine aynı bahçeye atarak uzaklaştı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Piri Reis Mahallesi’nde yaşandı. Site içinde bulunan bir evin bahçesine gelen yaşları 18’den küçük olduğu düşünülen şüpheliler sahibinin bahçesinde oynayan 4 aylık Doberman cinsi köpeği gözlerine kestirdi. Ellerinde yemek getiren şüpheliler, 4 aylık köpeğin kendilerine yaklaşmaları için yemek vermeye başladı. Kendilerine yaklaşan köpeği çitlerin altındaki boşluktan sürükleyerek çalan şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra köpeğinin çalındığını fark eden Yunus Doğruk polise de başvurdu.

Olaydan birkaç saat sonra havanın kararmasıyla birlikte yine aynı şüpheliler, 4 aylık köpeği bahçenin çitlerinden içeriye attı. Düşmenin etkisiyle yavru köpeğin ayağı incindi.

Köpeğin sahibi Yunus Doğruk ise yaşanan anları anlatarak köpeğini önce çalıp sonra bırakanların bulunmasını istediğini söyledi.

Köpeğin çalınma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.