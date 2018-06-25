Özelmacıklı: “Gayrimenkul piyasası daha da hareketlenecek”

Artık yatırımcılar ve mortgage sistemi ile konut alacaklar için piyasalar rahatladı” dedi.

Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem Milletvekilliği seçimleri sonrasında gayrimenkul piyasasının daha da hareketleneceğini ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “18 Nisan’daki seçim kararı sonrasında gayrimenkul piyasalarında bazı yatırımcılar ve projeler bekleme kararına girmişti. Yabancı yatırımcılarımız açısından da benzer bir durum söz konusu olmuştu. Seçim belirsizliğinin netleşmesi artık gayrimenkul piyasasının daha da hareketleneceğini gösteriyor. Artık yatırımcılar ve mortgage sistemi ile konut alacaklar için piyasalar rahatladı” açıklamasında bulundu.

“Fiyatlar yükselmeden harekete geçen kazanır”

Altın Emlak Genel Müdürü Özelmacıklı, konut alımı yapacak olan vatandaşların hızlı hareket etmeleri gerektiğini belirterek, “Gayrimenkul sektöründe şimdiye kadar olmayan birçok destek söz konusu. İndirimli konut kredilerinden, imar barışına, KDV ve tapu harcı indirimlerinden, yabancılara satıştaki kolaylıklara, projelerin uzun vadeli satış kampanyalarından, vatandaşlığa kadar birçok fırsat söz konusu. Yeni projelerde artacak olan inşaat maliyetleri nedeniyle konut alımı yapacak olan vatandaşlar hızlı hareket etmeli. Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden harekete geçen kazanır. Özellikle biz emlak işletmeleri için yönetmelik çıkaran Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kalkıyor ve Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı’na bağlanıyor. Bunun yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da Şehircilik Bakanlığı oluyor. Artık yoğun olarak iş ve işlemlerimizi bu iki bakanlık belirleyecek” diye konuştu.

“Önemli projelerin olması yatırımcılar açısından sisleri ortadan kaldırdı”

Mega projelerin de seçim kararlarına etki ettiğini düşündüğünü belirten Özelmacıklı, “Millet Bahçeleri, Büyük İstanbul Tüneli, Çanakkale Köprüsü, 3’üncü Havaalanı gibi birçok altyapı projesi seçimlerin netleşmesi sonrasında rahat da bir nefes almış oldu. Gayrimenkul sektöründe bu tür önemli projelerin devam etmesi ve sonuçlanabilecek olması yatırımcılar açısından sisleri ortadan kaldırdı” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde Ocak - Mayıs döneminde yapılan toplam satış rakamları 1 milyon 310 sayısına ulaştı. Sadece konut satışları 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artarak 119 bin 655 olmuştu.