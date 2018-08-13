Özelmacıklı: “Yabancı yatırımcıya güven verilmeli”

Gayrimenkul varlıklarımız yabancı piyasalara açılabiliyor olmalı. 158 milyon tapulu yerimiz var. Bu varlıklar menkul kıymet haline getirilebilmeli” dedi.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, döviz kurundaki dalgalanmalar sonrasında Türkiye’nin önemli bir sınavından geçtiğini belirtti. Özelmacıklı, gayrimenkul piyasasının ise bu konuda yeni fırsatları değerlendirmek istediğini söyleyerek, “Bu dönemde, dövizini bozdurup bu durumu fırsata çevirmek isteyen yabancı yatırımcılar, hatta yurtdışında yaşayan gurbetçilerimiz açısından ciddi fırsatlar söz konusu. Artık bizler emlak şirketleri olarak ülkemizi pazarlamayı ve yabancı yatırımcılara avantajlarımızı daha iyi ifade edebilmeliyiz. Gayrimenkul varlıklarımız yabancı piyasalara açılabiliyor olmalı. 158 milyon tapulu yerimiz var. Bu varlıklar menkul kıymet haline getirilebilmeli” dedi.

“Yabancı yatırımcıya güven verilmeli”

Yabacılar açısından da daha şeffaf bir piyasaya ihtiyaç olduğunu dile getiren Özelmacıklı, “Yabancılara satışta akreditasyon şartı getirilerek, işlemler gayrimenkul bilgi sistemleri üzerinden takip edilebilmelidir. Projeler için tamamlanma sigortaları devreye alınmalı, sat - yap sistemi, yap - sat sistemine dönüşmelidir. Projeden safhasındaki satışlardaki risklerin azaltılması, ipotekli satışlarda yaşanan risklerin yanı sıra, en önemli ihracat kalemimiz olan yabancılara satışta vatandaşlık bedelleri azaltılmalıdır. Bitmemiş projeler, gerçekleşmeyen vaatlerden sistem arındırılmalı” diye konuştu.

“GYF gelişmeli ve gayrimenkul borsası kurulmalı”

Gayrimenkul yatırım fonlarının geliştirilmesi konusunda yeni dönemde düzenlemeler yapılması gerektiğini de belirten Özelmacıklı “Gayrimenkul Yatırım Fonları sistemi Türkiye’de geliştirilmeli hata fonların yabancı para birimleri üzerinden kurulabilmesine de imkan sağlanmalıdır. Bunun dışında gene gayrimenkul piyasa araçlarının şeffaf bir piyasada değerlendirilebileceği “Gayrimenkul Borsası” hayata geçirilmelidir. Mevcut varlıklar borsa üzerinden yatırımcılara açılmalı ve menkul kıymet haline getirilmelidir. Gayrimenkul sisteminde faiz dışında sukuk modelli sertifika ve fonlar büyütülmelidir” dedi.