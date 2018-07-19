Taksim Meydanı Gezi Parkı çıkışındaki asansör boşluğundan kedi sesi duyan vatandaş, durumu itfaiye ve metro görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansörün içerisinde yavru bir kedinin mahsur kaldığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaklaşık bir saat uğraşarak yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarma operasyonu sonrası itfaiye erinin elini de ısıran yavru kedi, daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

"Tesadüfen kedi sesi duydum"

Ses duyarak itfaiye ekiplerine haber veren Ezgi Tekin, "Asansörü kullandığım esnada tesadüfen kedinin sesini duydum. Sonra güvenliğe söyledim. ’İlgileniyoruz’ dediler. İşim vardı ilgilenemedim. Bugün tekrar asansörü kullandığımda tekrar kedi sesi duydum. İtfaiyeyi aradım. Ekipler geldi ve şimdi kurtarmaya çalışıyorlar" dedi.