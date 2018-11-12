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(Özel)Terkos Gölü'nde kaçak avcılara operasyon kamerada

İstanbul’un su ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan Terkos gölünde kaçak avlanmaya karşı ekipler, denetim gerçekleştirdi.

İstanbul'un su ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan Terkos gölünde kaçak avlanmaya karşı ekipler, denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, avlanmada kullanılması yasak olan ağ ve malzemeler ele geçirilirken, yakalanan balıklar tekrar göle bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre; İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çatalca İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığının iş birliği ile Terkos Gölü havzasında bulunan Celepköy, Hisarbeyli, Örencik ve Ormanlı mahallelerinden gelen ihbarlar üzerine denetim yapıldı. Yapılan çalışmalarda kilometrelerce uzunlukta monofilament (misina) ağ ve 46 takım büyük boy pinter ağı ele geçirildi. Yakalanan ağlara takılan 700'e yakın balık ise tekrar göle bırakıldı. Sudan çıkarılan ağ ise, gölün kenarında kontrollü bir şekilde imha edildi.


Kaçak avlananlara idari para cezası uygulandı


1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında suçüstü kaçak avlanan 2 avcıya idari para cezası uygulandı. Yetkililer, bu çalışmaların sistemli ve istikrarlı bir şekilde süreceğini belirterek, bu şekilde avlanılmaya devam edilmesi halinde balık miktarının ve çeşitliliğinin azalacağını bununda ekolojiyi olumsuz etkileyeceğini söyleyerek balıkçılardan duyarlı olmaları istendi.

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