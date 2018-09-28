Özge Kandemir'in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili sanığa verilen cezaya mahkeme hakiminden şerh

Kadıköy'de üniversite öğrencisi Özge Kandemir'in hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin kamyon şoförünün 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldığı davada mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, mahkeme hakiminin hükme, sanığa üst sınıra yakın bir ceza verilmesi gerektiği ve sanığın tutuklanması gerektiği yönünde muhalefet şerhi koyduğu kaydedildi.

Kadıköy'de hafriyat kamyonunun çarpması sonucu üniversite öğrencisi Özge Kandemir'in hayatını kaybetmesine ilişkin kamyon şoförü Aydın Yanık, "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 3 yıl 4 aya hapse mahkum edilmişti. Şoförün ehliyeti 2 yıl süre ile geri alınmıştı.

Yargılamayı yapan Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Kadıköy'de 7 Ekim 2016 tarihinde Özge Kandemir ve arkadaşı Büşra Özsayın'ın Mühürdar Sokak ile Tuğlacı Eminbey Sokağı arasında yürüdüğü sırada sola dönüş yapan Aydın Yanık hakimiyetindeki kamyon kasası Kandemir'in çantasına takılması sonucu kamyonun altında kaldığı anlatıldı. Kazada Özge Kandemir hayatını kaybettiği, yanındaki arkadaşı Büşra Özsayın'da yaralandığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamyon şoförü Aydın Yanık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı anlatıldı. Dosya kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu'na raporuna göre kazanın meydana gelişinde sanığın tam ve asli kusurlu olduğu, Özge Kandemir ve Büşra Özsayın'ın ise kusursuz oldukları vurgulandı.

İstanbul 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargılaması sonucu sanık Aydın Yanık'ın “taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldığı kaydedildi.

Mahkeme hakiminden karara şerh: “Tutuklanması gerektiği görüşündeyim”

Mahkeme hakiminin ise mahkemenin verdiği karara muhalefet şerhi koyduğu belirtildi. Şerh yazısında, “Sanığın izinle girmesi gereken yola ağır taşıtla izinsiz girdiği, izinsiz girmesi sonucu her türlü durumu göz önüne aldığı ve bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına sebebiyet verdiği, taksire dayalı kusurunun çok ağır olduğu anlaşılmış, sanığın üzerine atılı suçun işleniş biçimi, işlendiği yer, taksire dayalı kusurunun ağırlığı birlikte değerlendirildiğinde sanığın “taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçu uyarınca üst hatte yakın bir ceza verilmesi gerektiği ve buna bağlı olarak tutuklanması gerektiği görünüşündeyim, bu nedenle çoğunluğun görüşüne katılmıyorum” ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.