Özge Yılmaz masa tenisinde Avrupa ikincisi

Antrenörü Halil Adak yönetiminde İngiltere’nin Worcester kentinde düzenlenen turnuvada mücadele eden Kocasinan Belediye takımı sporcusu Özge Yılmaz, Avrupa 9.’su ve Dünya 22.’si Fransız Lutz’u 4-3, Avrupa 4.’sü, Dünya 14.’sü ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası üçüncüsü Rumen Elena Zaharia’yı 4-2, ev sahibi ülkeden Charlotte Bardsley’i 4-1, Yıldızlar Avrupa Şampiyonası üçüncüsü Alman Bondareva’yı 4-0, Fransız Lou Frete’yi 4-1 ve Fransız Isa Cok’u 4-0 yenmeyi başardı. Özge Yılmaz son maçında Yıldızlar Avrupa Şampiyonası ikincisi Alman Wenna Tu’ya 4-2 yenilerek topladığı 15 puanla U15 En İyi 10’lar Turnuvası Avrupa ikinciliğini elde etti.

9 maçın sonunda Alman Sopihe Klee birinci, Özge Yılmaz ikinci, Fransız Isa Cok üçüncü oldu.

Kerim Koç: "Bu başarı hepimizin"

Özge Yılmaz’ın Yıldızlar Top 10 Turnuvası’nda elde ettiği Avrupa ikinciliğinin tarihi bir başarı olduğunun altını çizen Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, "Yönetim Kurulu Üyemiz Mücahit Soyak’ı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Cömertbayraktar’ı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kayseri İl Müdürü Murat Eskici’yi ve başarıda büyük emeği olan antrenör Halil Adak’ı canı gönülden tebrik ederim. Camiamıza hayırlı olsun, bu başarı hepimizin. Federasyonumuzun hedef sporcuları destekleme projesi bundan sonrada devam edecektir. Türk sporcularımızla katılmayı hedeflediğimiz 2020 Olimpiyatları’na adım adım ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

Hedef Avrupa şampiyonluğu

Türk masa tenisi tarihinde ilk kez kızlar kategorisinde Avrupa En iyi 10’lar müsabakasında bir Türk sporcunun yarıştığını hatırlatan Özge Yılmaz’ın antrenörü, aynı zamanda milli antrenör Halil Adak, "Özge, 9 maçın 6’sını kazanarak turnuvayı 2. olarak tamamladı. Dünya ve Avrupa sıralamasında kendisinden üst sıralarda olan rakiplerini yenerek, hem Avrupa hem de Dünya sıralaması için çok değerli puanlar kazandı. Şampiyonluğu elde eden Alman sporcu ile yaptığımız maçta 2-0 öndeyken 4-3 kaybettik. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık ama Avrupa ikinciliği de büyük bir başarı. Özge, Türk masa tenisi tarihinde ilklere imza atmaya devam ediyor. İnşallah bir sonraki turnuvada Avrupa Şampiyonluğunu da kazanacaktır. Bu başarıyı tüm meslektaşlarıma ve Türkiye´ye armağan ediyorum. Biz destekleyen başta Federasyon Başkanımız Kerim Koç olmak üzere, tüm Yönetim Kurulumuza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.