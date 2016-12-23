Özgen: “Evlerin içindeki hava dışarıdaki havadan daha kirli”

Bitkisel içerikli radyotör parfümünün kapalı alanlardaki havayı temizlemek amacıyla piyasaya sürüldüğü açıklandı. Ürünün, formülündeki etki sayesinde kötü kokulara ek olarak havadaki partikülleri, bakterileri, küf ve mayaları etkisiz kılarak yaşam kalitesini artırması amaçlanıyor.

Lykia Radyötör Parfümü Ürün Müdürü Selami Özgen, bitkisel içerikli yüzde 100 hijyen sağlayan Lykia radyotör parfümünün piyasaya sürüldüğünü açıkladı. Özgen, ürün sayesinde kapalı alanlarda oluşan kötü havanın etkisinden kurtulacağını belirtti. Özgen, konuyla ilgili olarak, "Vaktimizin büyük çoğunluğu evde veya işte geçiyor. Özellikle kış aylarında hava şartlarından dolayı kapalı mekanlarda zaman geçiriyoruz. Yapılan araştırmalar kapalı mekanlardaki havanın doğada yani dışarıda soluduğumuz havaya göre daha çok zararı bakteri, mikrop, partikül, küf ve maya içerdiğini gösteriyor.

Bir de üstüne evde ve iş yerimizde sigara içiyorsak, evimizi iş yerimizi ne kadar havalandırırsak havalandıralım az veya çok sürekli zehir soluyoruz. Önemsiz bir detay gibi görünüyor ama sürekli olarak aynı ortamda yaşıyorsak dışarıda soluduğumuz havaya göre daha çok zararı bakteri, mikrop, partikül, küf ve maya içeren havayı ciğerlerimize çekiyoruz. Bir de üstüne ağır ve insanı rahatsız eden kokular... Bir süre sonra burnumuz bu kokulara alışıyor, fakat evimize iş yerimize dışarıdan biri geldiğinde doğrudan ortamda ağır bir kötü koku olduğunu fark ediyor" dedi.

Ürünün bir Türk firması olarak dünyanın ilk bitkisel içerikli yüzde 100 hijyen sağlayan özelliklere sahip olduğunu söyleyen Özgen, “Radyötör Parfümünü hiçbir montaj gerektirmeden radyatör üstüne bırakmak yetiyor. Formülündeki etki sayesinde sigara, çöp gibi kötü kokulara ek olarak havadaki partikülleri, bakterileri, küf ve mayaları etkisiz kılarak yaşam kalitesini artırıyor” diye konuştu.

"İstanbul Üniversitesi Mikrobiyoloji laboratuvarında test edildi, onaylandı"

Lykia Radyötör Parfümü Ürün Müdürü Özgen sözlerine şu şekilde devam etti: “İstanbul Üniversitesi Mikrobiyoloji laboratuvarında da bakterilere, mikroplara, partiküllere, küf ve mayalara karşı yüzde 100 etkili olduğu onaylamış bir üründür. Evde, işte kapalı her alanda kullanılabiliyor ve her türlü radyatör yapısına uyum sağlayabiliyor. Formülündeki etki sayesinde yukarıdaki olumsuz kokulara ek olarak havadaki partikülleri, bakterileri, küf ve mayaları etkisiz kılarak yaşam kalitesini artırır. Artık kışında yaşam alanlarınız Lykia Radyatör Parfümleri ile kötü kokulardan arınacak sağlıklı nefesler alacaksınız. Parfüm, etkisi yanında ortamınızı dezenfekte eder".