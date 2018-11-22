Özgen Nama: “Sancaktepe'de eğilim yoklaması istiyorum”

Sancaktepe Belediye Başkan Aday Adaylığını duyuran Özgen Nama, “Partimizin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday belirlemek için önerdiği eğilim yoklamasının Sancaktepe'de de yapılmasını istiyorum” dedi.

Özgen Nama, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sancaktepe Belediye Başkan Aday Adaylığını açıkladı. Nama konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ekonomik krizin derinleştiği, toplumda değişim isteğinin arttığı bir dönemde, partimizin yerel seçim politikaları kadar, belirleyeceği adayların profili de bir o kadar önemlidir. Eğilim yoklaması, parti içi demokratik bir yarışı beraberinde getireceği için, eğilim yoklaması ile belirlenen aday, Sancaktepe gibi zor ve kırılgan bölgelerde, eğilim yoklamasında öne çıkacak aday etrafında birleşmeyi, kenetlenmeyi ve başarıyı beraberinde getirir” ifadelerini kullandı.

Bu konuda en son yapılan Parti Meclisi toplantısında alınan ‘Eğilim Yoklaması' kararının doğru bir karar olduğunu belirten Nama, “Bu kararın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da kamuoyu ile paylaşılmış olması önemlidir. Bilindiği gibi genel başkanımız, ‘İllerden, ilçelerden gelecek eğilim yoklaması taleplerinin önce MYK'da değerlendirileceğini, sonra da nihai karar için bu taleplerin PM'ye götürüleceğini” belirtmiştir. Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Adayı olarak ben de bu karara uygun olarak Sancaktepe'de CHP Belediye Başkan Adayının üyelerin katılacağı bir eğilim yoklaması ile belirlenmesini istiyorum” dedi.

“Sancaktepe'yi alabiliriz”

Nama, hem kendisine hem de Sancaktepelilere güvendiğini söyleyerek, “İnandırıcı ve birleştirici bir aday ve tabi sandıkta sağlanacak bir ittifak politikası ile Sancaktepe'yi alabiliriz.Bunun için Sancaktepe Belediye Başkanı adayının niteliği, projeleri kuşkusuz önemli ancak bu özelliklerinin yanı sıra inandırıcı ve kucaklayıcı olması da seçim sonuçlarında çok etkileyici olacaktır. Adayın ilçeyi iyi bilmesi, politik birikimi, sorunlara karşı inandırıcı çözüm önerileri ortaya koyması, projelerini seçim sürecinde en geniş kesimlere ulaştırabilmesi, tabi ki, kendine güvenmesi, planı, projesi ve yetkin bir kadrosu olması ise, Sancaktepe'de sonuç alabilmenin olmazsa olmazıdır” ifadelerini kullandı.

“Sancaktepe'de kazanan İstanbul'da da kazanır”

Özgen Nama son olarak şunları kaydetti: “Ekonomik krizin etkilerinin giderek artması, Sancaktepe'de AK Parti oylarını yüzde 40'ların altına, yerel ittifakı iyi örgütleyecek bir CHP adayının oylarını da çok rahatlıkla yüzde 50'lere doğru taşıyabilir. Nitekim, benim aday olduğum 2014'deki yerel seçimlerde her üç seçmenden birinin oyunu almıştık. İstanbul'da seçimi kazanmanın yolu Sancaktepe gibi önemli ilçeleri kazanmaktan geçer. Sancaktepe'de yüzde 50'nin oyunu almak ve Sancaktepe'de belediye başkanlığını kazanarak, CHP'yi önce İstanbul'da, sonra da Türkiye'de iktidara taşımak mümkün.”