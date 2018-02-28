28 Şubat’ın 21’inci yıldönümü nedeniyle Özgür-Der üyesi bir grup, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya geldi. Burada açtıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla basın açıklaması yapan grup üyeleri, 28 Şubat sürecinde uyduruk delillerle mahkum edildiklerini öne sürdükleri siyasi tutsakların yeniden yargılanmasını talep etti.

Grup adına açıklama yapan Özgür-Der Yönetim Kurulu üyesi Hülya Şekerci, "28 Şubat 1997 MGK kararları alındığından bu yana 21 yıl geçti. Allah’a hamdolsun 28 Şubat 1997’nin İslami kesime yönelik önemli ölçüde zulümleri yok edildi. 2006’da çocuklarımızın hayalinde bile başörtülü öğretmen hayali yokken şimdi ilkokul birinci sınıftaki kızımın öğretmeni başörtülü. Ancak 28 Şubat süreci hapishanelerde halen devam ediyor. O kardeşlerimizden bir kısmı 18 yaşında, hayatının baharında hapse girdi. Yetişkin insan oldular ama halen hapisteler. Zor şartlar altında mahkumiyet yaşıyorlar. 28 Şubat mağduru mahkumları af istemiyorlar. Yeniden yargılanmayı talep ediyorlar. Bu talep vicdani ve ahlaki bir taleptir. Hükümetin bu talebi yerine getirmesini istiyoruz. 28 Şubat’ı gerçekleştirenler yargılanıyor ama onların yargıladıkları halen yargılanamıyor" diye konuştu.

Açıklamanın ardından bir süre adliye önünde sloganlar atan grup daha sonra buradan ayrıldı.