Özgüveni yüksek çocuk yetiştirmek

Uzmanlar, yüksek özgüvene sahip olmanın sorun çözme ve baş etme becerilerini artırarak doğru ve yerinde davranışlar sergilemeye yardımcı olduğunu belirtiyor.

Kişilerde özgüven gelişiminin bebeklik döneminde başladığına dikkat çeken Uzman Psikolog & Pedagog Gülşah Öztürk Erten, ebeveynlerin bunun bilincinde olup, her çocuk için beklentilerini farklı olarak ayarlayabilmesi gerektiğine dikkat çekerek ebeveynlere yüksek özgüvenli çocuk yetiştirme konusunda tavsiyelerde bulundu.

Dokunulma özgüven gelişiminde ilk etken

Bebeğin ilk yıllarında yeterli ilgi ve dokunma alabilmesinin özgüven gelişiminde önemli adımlardan biri olduğunu belirten Gülşah Öztürk Erten, “Çocuğun doğumundan itibaren dünyayı güvenli bir yer olarak algılaması, annesiyle kurduğu ilişki sonucu oluşan güvenli bağlanma ile doğrudan ilgili. Kendini ayrı bir birey olarak algılamayan bebeğin bakımı sırasında her ihtiyaç duyduğunda annenin yanında olması ve dokunması son derece önemli. Bebekler fizyolojik ihtiyaçları dışında da ağlar ve ihtiyaçları giderilmediğinde kendilerini değersiz ve reddedilmiş hissederler. İlk gelişen duyumuz dokunmadır ve gelişim açısından son derece önemli olduğu yapılan çalışmalarla da kanıtlandı. Çocukluk döneminde oluşan nörokimyasal değişimlerin çoğu dokunma sonucu oluşuyor. Çocuklar bütün gelişim dönemleri boyunca dokunulma ihtiyacı yaşıyor. Dokunulma özgüven gelişiminde ilk etken” dedi.

Fark edilmek ödüllendirilmek özgüven gelişimini sağlıyor

Okul öncesi dönemde çocuklar birçok davranışı öğrenirken ailelerinin verdiği tepkilere baktığını söyleyen Gülşah Öztürk Erten, “Çocuklar için koyulan sınır ve kurallar kadar yapılan doğru ve güzel davranışın ödüllendirilmesi de önemli. Çocuklar bu sayede hem doğru davranışı kazanacak hem de yaptığı güzel davranışın görüldüğü ve takdir edildiği duygusunu yaşayacak. Çocukların özgüven gelişiminde fark edilmek ve ödüllendirilmek ayrı önem taşıyor. Bu noktada verilecek ödül konusunda aileler dikkatli olmalı ve çocuğun içsel motivasyonunu artırmayı hedeflemeli” dedi.

Çocuklar geri bildirim bekliyor

Psikolog Gülşah Öztürk Erten, ebeveynlerin çocuklarının özgüvenini destekleyici doğru cümleler kurmasının önemine dikkat çekerek, “Çocuklar doğdukları andan itibaren dış dünyayı kendilerine bakım verenlerin gözünden anlamlandırıyor. Annenin yaklaşımını, olaylara karşı tutumunu ve kendi duygularının kontrolünü çocuklar yavaşça içselleştiriyor. Dolayısı ile ailelerin çocuklarına karşı algıları ve onlara nasıl yansıttıkları da önemli. Özellikle okul öncesi dönemde çocuklar yaptıkları davranışlardan sonra geri bildirim bekliyor. Ebeveynlerin çocuklarının özgüvenlerini destekleyici ve cesaretlendirici cümleleri önemli. Bu aşamada “Sen harikasın, Müthiş oldu” gibi abartı ve içeriği olmayan cümleler yerine davranış ve duyguyu yansıtıcı cümleler kurmaya dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde çocukların doğuştan getirdiği narsizm daha da besleniyor ve yalnızca kendi duygularını önemseyen bireyler olmalarına yol açabiliyor” dedi.

Ebeveynler çocuklarına saygı ve anlayış göstermeli

Yetişkinlerin kendileri için bekledikleri saygıyı çocuklarına göstermeleri de özgüven için atılacak önemli adımların başında geliyor diyen Gülşah Öztürk Erten, “Çocuklar deneme yanılma yolu ile öğreniyor ve öğrenme sürecinde yaptıkları denemeler için anlayış bekliyor. Aşırı katı disiplin ve müdahaleci tutum çocuğun kendisi ile ilgili benlik algısını düşürüyor. Ailelerin özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek için çocuklarını küçük yaştan itibaren bir birey olarak görmesi, ihtiyaçlarını zamanında karşılaması, zaman ayırması, güvenmesi ve denemeler için onları cesaretlendirmesi büyük önem taşıyor” diyerek ailelerin çocukların özgüvenini geliştirmede dikkat etmesi gereken noktalara vurgu yaptı.