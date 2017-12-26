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26 Aralık 2017 10:05

Özhan Atalay: "Konut fiyatları artışı enflasyonun altında kaldı"

2017 yılının ilk 9 aylık sürecinde konut fiyatlarının enflasyon ve mali piyasaların altında seyrettiğini belirten ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, gayrimenkul satın almak için dönemin oldukça uygun olduğuna dikkat çekti.

Özhan Atalay:

26 Aralık 2017 10:05



Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi ERA Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, emlak sektöründe yılın 9 aylık dönemi için değerlendirmelerde bulundu. 9 aylık süreç göz önüne alındığında Türkiye’nin lokomotif sektörü olarak adlandırılan gayrimenkul sektöründe fiyatların neredeyse yerinde saydığını belirten Atalay, "Doların yüzde 10, euroun yüzde 23, altının yüzde 20, enflasyonun ise yüzde 13’ler seviyesinde arttığı bir ortamda konut fiyatları endeksi sadece yüzde 7,42 oldu" dedi.



Konut fiyatlarındaki artışın yavaşladığını ve yatırım amacı ile gayrimenkul alan kişilerin, tercihlerini mali piyasalara çevirdiğini belirten Atalay, bu durumun talebin durma noktasına geldiği anlamını taşımadığını belirtti. 2016 yılının ilk 9 ayında toplam 434 bin yeni konut satıldığını vurgulayan Atalay, bu yıl rakamın geçen yıldan da yüksek seyrederek 476 bin olduğunu aktardı.



Atalay, "Çıkan tablo bize yatırım amacıyla alınan gayrimenkullerde yavaşlama olduğunu, ancak ihtiyaç nedeni ile alınan gayrimenkullerde talebin devam ettiğini gösteriyor. 2018 yılında da trendin ihtiyaç eksenli yatırımlar odağında devam etmesini bekliyoruz. İhtiyaç sahiplerinin oluşturduğu talebin daha düşük fiyatlı konutlara yönelik olduğunu, bu nedenle konut fiyatlarında ciddi bir artış beklenmese dahi kısa ve orta vadede maliyetlerin artmasından dolayı fiyatların mutlaka artacağını öngörüyoruz. Gerek ülkemizin nüfus artış hızı, gerek konut satın alma yaşının 30’lu yaşlara kadar düşmüş olması, gerekse kentsel dönüşüm sayesinde daha güvenli ve sağlam binalara kavuşuyor olmamız kısa vadede fiyatlarda yaşanan durgunluğu ortadan kaldıracaktır" dedi.



Konut talebinin devam etmesinin, ticari ve alternatif gayrimenkul talebini de ister istemez yoğun tuttuğunu vurgulayan Atalay, gayrimenkul yatırımcısına ellerini çabuk tutmaları tavsiyesinde bulundu.




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