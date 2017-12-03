Özhan Canaydın Spor ödülleri sahiplerini buldu

Galatasaray Eğitim Vakfı’nın düzenlediği, 1967 döneminin 50. yıl ve 1942 mezunlarının 75. yıl berat ve madalya töreni, Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşti. Etkinliğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, eski başkanlardan Faruk Süren, yöneticilerden Nasuhi Sezgin ve TFF Başkan Vekili Ali Dürüst da katıldı. Berat ve madalyaların takdiminin ardından Özhan Canaydın Spor ödülleri törenine geçildi. Ödülleri Özhan Canaydın’ın oğlu Murat Canaydın ile Dursun Özbek verdi.

Törende 2016 Yaz Olimpiyatları’na mücadele eden ilk Türk modern pentatlet İlke Özyüksel, milli yelkenci Onur Cavit Biriz, Galatasaray Üniversitesi Basketbol Takımı Galatasaray Üniversitesi Satranç Takımı sporcusu Hande Nur Şahin ve Türkiye şampiyonu genç yüzücü İrem İkra Güntekin ödül aldı.