Özlem Özkan’dan figüratif “Geçiş”

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu Galeri Aydın sıra dışı bir resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Özlem Özkan, figüratif özellik gösteren resimlerini izleyicilerle buluşturuyor.

“Bitimsiz bir süreci ifade ediyor”

Sanatçı çalışmalarını şöyle tanımlıyor: ‘’Serginin de başlığı olan Geçiş Hali, varılması gereken bir noktada sonlanacak bir durumu değil tam tersi bitimsiz bir süreci ve dönüşümü ifade eder. Kişinin tüm yaşamına yayılan bu durum resim yapma eylemi için de geçerlidir. Her resim önceki resimler ve sonraki resimler arasında bir durumdur. Bu durum resim yapma sürecinde bitimsiz devam eder. Bu ara durumda sürekli değişen, biçim değiştiren şehre ve doğaya ait görüntüler resimdeki çok sayıda katman arasından seçilse de, belleğin müdahaleleriyle farklı karşılaşma ve göndermeleri de içererek, dönüştürülmüş ayrı mekânlar olarak karşımıza çıkar.’’

Özlem Özkan kimdir?

1974 yılında İstanbul’da doğan Özlem Özkan, 1999 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında aynı bölümde Yüksek Lisans, 2009 yılında ise Sanatta Yeterlik programını tamamladı. Özkan, 2002 yılından bu yana aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesidir. Kişisel sergilerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası pek çok karma sergi, workshop ve sempozyumlara katılmıştır.

25 Mayıs’a kadar açık

Özlem Özkan 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 15.00’da İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Florya Yerleşkesinde bulunan Galeri Aydın’da açılan “Transition State-Geçiş Hali” adlı sergisi, 25 Mayıs 2018 tarihine kadar izlenebilecek.