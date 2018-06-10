Özlem Şahin dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak

Hayatının karşılaşması olacağını belirten Şahin, "Ayın 22’sinde yapacağım karşılaşma bayan veya erkek olsun tüm boksörlerin rüyalarını süsleyen karşılaşmadır. Dünyanın en büyük federasyonunun altın kemerine ulaşabilme şansına sahip oldum. Bir bayan olarak boks yapmanın en zor yanı hem çalışıp, hem de ringe çıkmak. Ben yıllardan beridir bunu yapıyorum ve ona rağmen dünyanın zirvesine çıkmayı başardığım için çok mutluyum. Tabii çalıştığım şirket ve yöneticilerime buradan teşekkür etmek istiyorum, yıllardan beri antrenman ve maç dönemlerinde bana büyük anlayış gösterdiler. Hedefim altın kemeri kazanarak ülkeme hediye etmek. Bu doğrultuda menajerim Eva Dzeppina ve antrenörüm Sebastian Tlatlik ile var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.