AK Parti Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 24 Haziran seçimlerinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin avantajlarına, yeni dönemde gerçekleştirilecek olan sosyal politikalardan ekonomik spekülasyonlara kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Parlamenter Sistemin aksayan yönlerinin 24 Haziran ile birlikte geride kaldığını söyleyen Öznur Çalık, 24 Haziran seçimlerini ‘demokratik bir devrim’ olarak niteleyerek, “Bütün dünya 24 Haziran seçimlerine bakıyordu. Gözler Türkiye’ye çevrilmiş vaziyetteydi. Bir dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın varlığı birçoğunu sevindirirken onun varlığından rahatsız olanların da var olduğunu biliyoruz. Binlerce kere şükürler olsun milletimizin ferasetiyle Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ilk başkanı oldu ve en yakın rakibine yüzde 20’lik bir fark attı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte demokratik bir devrim yaptık. Bunu çok iyi görmek lazım; bu devrimle birlikte biz milletimize ilk kez Cumhurbaşkanı’nı siz seçiyorsunuz dedik. İstediğiniz partiye oy vereceksiniz ve istediğiniz partinin milletvekillerini meclise göndereceksiniz dedik. 24 Haziran, Parlamenter Sisteme tamamen noktayı koyduğumuz bir tarihtir ve bir dönüm noktasıdır. 24 Haziran, Parlamenter Sistemin maalesef aksayan yönlerinin geri bıraktığı Türkiye’nin eskide kaldığı bir tarihtir” diye konuştu.

“Bu devrimin lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde birçok partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) milleti temsil etme imkanına kavuştuğunu söyledi. Çalık, şu ifadeleri kullandı:

“Demokratik devrimle birlikte yüzde 88 oy kullanmadaki katılım, aynı zamanda TBMM’de de milletin temsil edilme oranını yüzde 98’e yakın meclise taşımış vaziyetteyiz. Yine demokratik devrim dememin en önemli sebebi; şuan TBMM’de 8 parti temsil imkanı buldu ve ‘0’ barajının getirilmesinde, o partilerin meclise girmesinde en önemli etken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. Bu devrimin lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır. Meclis’teki bu temsille birlikte güçlü bir yürütme var. Şimdi Parlamenter Sistem devam etmiş olsaydı ve biz 7 Haziran’daki gibi bir sonuçla karşı karşıya kalacaktık. Bu seçimde de 6 ay hükümetsiz kalabilirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk etkisini seçimden hemen sonra gördük. Cumhurbaşkanı seçildiği andan itibaren hükümeti hemen kuruyoruz. Yemin eder etmez Cumhurbaşkanımız kabineyi ve hükümeti açıklayacak.”

“Çok daha verimli bir süreç yaşayacağız”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle beraber oluşturulacak kurullar aracılığıyla sosyal politikaların ağırlık kazanacağını vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, “Cumhurbaşkanlığımızın bünyesinde denge-denetlemeyle birlikte etki analizlerinin yapılabileceği kurullarımız oluşturulacak. Orada özellikle benim alanımla ilgili olan sosyal politikalar kurulunun şuanda biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinin özellikle tüm kavramlarının altını doldururken sosyal devlet anlayışının altını hep boş bırakmıştık. Biz ilk kez uyguladığımız sosyal politikalarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sosyal devlet olduğunu 16 yıldır milletimize hissettirdik. Sosyal devlet anlayışı sadece sosyal yardımlar değildir. Aynı zamanda sosyal güvenlik ve sosyal hizmetlerdir. Bunun içerisine İŞKUR da, toplum yararına çalışma da, kadınlarımıza vermiş olduğumuz teşvikler de, burs yardımları, yurt imkanları vb. hepsi sosyal devlet anlayışının gereğidir. Bunun için de Sosyal Politikalar Kurulu, bu politikaları hem üretecek hem önerecek hem de sonrasında izleyecek. Çok daha verimli bir süreç yaşayacağız” açıklamasında bulundu.

“16 yıllık AK Parti iktidarında birçok darbeyle karşı karşıya kaldık”

Öznur Çalık, Türkiye’nin 16 yıllık AK Parti iktidarı boyunca birçok darbeye maruz kaldığını ve bunlardan bir tanesinin de seçim öncesi gerçekleştirilmek istenen ekonomik operasyonlar olduğunu kaydederek, “Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir ve 16 yıllık AK Parti iktidarında birçok darbeyle karşı karşıya kaldık. Bu darbelerin kimisi askeri, kimisi bürokratik, kimisi yargı, kimisi FETÖ’nün yapmak istediği darbeydi. Kimisi de seçim öncesi yapılmak istenildiği gibi ekonomik darbelerdi. Ama biz 2008 yılında bütün dünya global bir kriz yaşarken Cumhurbaşkanımız bir cümle kullandı hatırlarsanız; ‘Bu ekonomik kriz Türkiye’yi teğet geçer’ dedi. Birçok ekonomi yazarı Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu bu söz üzerine spekülasyon oluşturacak yorumlara vesile oldular. Biz 2008’in Türkiye’yi teğet geçtiğini çok net gördük. O gün biz büyümemize devam ettik ve işsizlik oranlarımız Avrupa’nın çok altındaydı. İstihdam oranlarımız o global krize rağmen artmaya devam etmişti” şeklinde konuştu.

“Milletimiz patates, soğan diyenlerin patates salatası olduğunu gördü”

AK Parti Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, milletin Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunları gördüğünü belirterek, “Şimdi dünyanın yapmak istediği, spekülatörlerin Türkiye üzerinde oynamak istedikleri, uluslararası güçlerin oynamak istedikleri oyunları vatandaşlarımız gördü. Milletimiz patates soğan diyenlerin patates salatası olduğunu, 24 Haziran’da nasıl sandıklara gömüldüklerini ve yine güvenilecekse; ekonomik ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak, refah toplumunu oluşturacak partinin AK Parti olduğunu gördü” dedi.

“Milletimizin feraseti ve bilgeliği sandıklara yansıdı”

Milletin seçim öncesi AK Parti’yi ve Erdoğan’ı köşeye sıkıştırmak isteyenlerin oyununu bozduğunu söyleyen Öznur Çalık, ekonominin rahatlayacağına vurgu yaparak konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Türkiye’nin 2012’deki bütçesi 112 milyardı. Şuan yaklaşık 8 kat bütçeyle Türkiye’yi idare ediyoruz. O gün ki 112 milyarlık bütçe şuan sadece bir Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB)bütçesi bile değil. MEB’e şuan 130 milyar bütçe ayırmış vaziyetteyiz. Türkiye’nin 2002’i yılındaki bütçesini sadece şimdi eğitime ayırıyoruz. Yapılmak istenen bu ekonomik spekülatif haberler seçim öncesi Ak Parti’yi ve Cumhurbaşkanımızı sıkıştırıp, Erdoğan’sız ve Ak Parti’siz bir Türkiye oluşturmak istiyorlardı. Milletimiz bütün oynanan oyunları gördüğü gibi bunu da gördü. Milletin feraseti sandıklara yansıdı. Kalabalıkların bilgeliği vardır; milletimizin bilgeliği sandıklara yansıdı ve o bilgelik Cumhurbaşkanımızı bir kez daha lider olarak seçti. Ekonomik krizlerin de patates, soğan diyenler de doların hızlı bir şekilde yükselmesine vesile olanlar da bundan sonra rahatlayan bir ekonomi olduğunu görecekler.”