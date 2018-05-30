Özyeğin Üniversitesi burs programı 15 Haziran’a kadar devam ediyor

YKS’de ilk 20 bine girmeyi hedefleyen lise son sınıf öğrencilerinin yararlanabileceği program, Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilere yüzde 100 burs olanağı sağlayacak.

Özyeğin Üniversitesi’nin ekonomik koşulları ne olursa olsun her başarılı ve yetenekli öğrencinin dünya standartlarında bir eğitim alma hakkı olduğuna inanarak hayata geçirdiği Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı’nın 2018 başvuru süreci 15 Haziran’da sona erecek. Yapılan açıklamada; her yıl Türkiye’nin dört bir yanından öğrencinin başvuru yaptığı program kapsamında bursiyer olmaya hak kazanan öğrenciler; karşılıksız olarak öğrenim ücretinden yüzde 100 muaf tutulacak, 9 ay süreyle kitap ve yemek gibi yaşam giderleri için aylık bin TL nakit destek alacak ve üniversite kampüsü içerisindeki yurtlarda ücretsiz konaklama olanağı elde edecek.

Yapılan bilgilendirmede; YKS sonucunda okumak istedikleri lisans programının puan türünde ilk 20 bin içerisinde yer almayı hedefleyen lise son sınıf öğrencileri, programa okulun internet adresi üzerinden başvurabilirken, program başvurusunu tamamlayıp, değerlendirmeye giren tüm öğrenciler, ÖSYM tarafından ilan edilecek resmi tercih takvimi sona ermeden önce Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı değerlendirme sonuçları hakkında bilgilendirilecek. Ayrıca; 2017-2018 akademik yılı itibariyle bağışçıların destekleriyle 5 farklı coğrafi bölge ve 16 farklı ilden toplam 69 öğrenci ’Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı’ bursiyeri olarak Özyeğin Üniversitesi’nde eğitim gördüğü bildirildi.

"Tüm illerimizden bursiyerlerimiz olması ve tüm başarılı öğrenciler için erişilebilir olma hedefiyle çalışıyoruz"

Özyeğin Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana ülkenin her köşesinden yetenekli ve başarılı gençler için erişilebilir olmaya öncelik verdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Esra Gençtürk, "Girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyen, araştırmaya öncelik veren üniversitemizin olanaklarından daha çok sayıda gencin tam burslu olarak yararlanmasını amaçlıyoruz. Tüm illerimizden bursiyerlerimiz olması ve tüm başarılı öğrenciler için erişilebilir olma hedefiyle çalışıyoruz çünkü biliyoruz ki, başarılı ve yetenekli oldukları halde, maddi yetersizlikler nedeniyle uluslararası standartlarda tam donanımlı bir eğitim olanağına erişemeyen çok sayıda gencimiz var. ’Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programımızı’ bu düşüncelerle hayata geçirdik. Değerli bağışçılarımız ile birlikte başlattığımız bu önemli sosyal girişime ülkemizin dört bir yanındaki eğitimcilerimizi destek olmaya davet ediyor ve başarılı öğrencileri yönlendirmelerini bekliyoruz" dedi.