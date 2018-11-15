Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri toplum yararına gönüllü avukatlarla çalışacak

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü'nde gerçekleşen protokolün imzalarını ise Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk ve İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu attı. Protokol, hukuk fakültesi öğrencilerinin gerçek vakalar aracılığıyla Pro Bono (Toplum Yararına) dava takibini yapabilecekleri klinik çalışmaları içeriyor.

Toplantıda yapılan bilgilendirmede; iş birliği ile birlikte öğrenciler, hukuk klinikleri bünyesinde, vaka başvurusu alınan klinik uygulamalarına ek olarak dava takibini de yapabilecekler. Özyeğin Üniversitesi'nin mevcut hukuk kliniği ve eğitmenleri gözetiminde ÖzÜ Pro Bono Hukuk Kliniği çalışmalarında görev alacak öğrenciler, İstanbul Barosu'nun desteğiyle belirlenen gönüllü avukatlarla, gerçek dava süreçleri için eşleştirilecekler. Böylece öğrenciler ile gönüllü avukatların, herhangi bir kazanç elde etme amacı taşımadan gönüllü olarak sunulan bir hukuki hizmeti ifade eden 'Pro Bono' dava dosyalarını birlikte takip etmesi sağlanacak. İş birliği aracılığıyla öğrencilerin mesleki olarak ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin yanı sıra mesleki etik değerlerinin oluşmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

ÖzÜ Pro Bono Hukuk Kliniği aracılığıyla verilecek dava ve danışmanlık hizmetlerinin ana başlıklarını ise 'İnsan Hakları, Kadın Hakları, Çocuk Hakları, Engelli Hakları, Hayvan Hakları, Tüketici Hakları' gibi alanlar oluşturacak. ÖzÜ Pro Bono Hukuk Klinikleri; baro, avukat, hukuk fakültesi, hukuk klinikleri ve öğrencilerin bir arada iş birliği içerisinde toplum yararına hizmet vereceği ilk çalışma olma özelliği taşıyor.